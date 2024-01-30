Российская фристайлистка блистала на турнире в США. Завоевала медаль под своим флагом!

Анастасия Таталина выступала с подзабытой уже надписью RUS. И представьте себе, ничего криминального не случилось!

Уникальный для нашей реальности случай на днях произошёл в США.

На престижных международных соревнованиях российская фристайлистка Анастасия Таталина выступила под нашим флагом. Да ещё и сделала это красиво – взяла серебро в борьбе с мировыми лидерами!

«Готовлюсь к исполнению мечты»

X Games, или Всемирные экстремальные игры – это крайне престижный коммерческий турнир. Состязания проводятся по летним и зимним видам спорта с конца 90-х. Для представителей экстремальных видов спорта медали X Games зачастую гораздо важнее, чем награды Олимпийских игр.

На турнир атлеты попадают по приглашениям, так что состав участников на Всемирных экстремальных играх максимально крутой. В этом году из топов были двукратные олимпийские чемпионки Хлоя Ким и Эйлин Гу, олимпийский чемпион Ник Геппер, чемпионы мира Аарон Бланк, Миа Брукс и многие другие. В числе этих спортсменов оказалась и звезда российского фристайла. Анастасия Таталина первой из россиянок взяла золото чемпионата вида в экстремальных видах спорта, одержав победу в биг-эйре.

Несмотря на крутое достижение, 23-летняя спортсменка получила приглашение на X Games впервые. Неудивительно, что Таталина предвкушала это событие.

«Готовлюсь к исполнению своей мечты», – написала Анастасия, опубликовав видео с подготовки к турниру.

Да и на самих Всемирных экстремальных играх россиянка не скрывала своей радости, выкладывая в соцсети фото и видео с состязаний.

«Какая ночь! Моя мечта сбылась!»

На X Games Таталина была заявлена в двух лыжных дисциплинах: слоупстайле и биг-эйре. Оба соревнования проходили в один день. Сперва Анастасии предстояло побороться за медали на биг-эйре. В соперницах были серьёзные спортсменки: например, олимпийская чемпионка Матильда Гремо и серебряный призёр Олимпиады Тесс Ледё. Они уже неоднократно выступали на X Games и выигрывали их.

У всех участниц было по пять попыток, из которых в зачёт пошли первая и две лучших. Со старта состязаний Таталина ворвалась в тройку лидеров. На второй попытке россиянке удалось улучшить свои позиции. Она уступала лишь Ледё. А вот Гремо неожиданно выбыла из борьбы за медали, упав при приземлении.

Однако и у Анастасии тоже не всё шло гладко. Таталина упала на третьей попытке и чуть потеряла равновесие на сложной пятой. Но идеальная работа на четвёртой позволила россиянке взять серебро. Суммарно фристайлистка набрала 80 баллов, что на 10 меньше, чем у чемпионки Ледё. Тройку призёров замкнула участница ОИ-2022 Релл Харвуд.

Несмотря на то что взять золото не удалось, Таталина была на седьмом небе:

«Какая ночь! Моя мечта сбылась! Спасибо всем за поддержку и веру в меня. Особая благодарность моим тренерам. Девчонки сегодня были просто потрясающими», – написала спортсменка в соцсетях.

В слоупстайле Анастасия выступила чуть хуже. Россиянка заняла шестое место из восьми, набрав 81,33 очка. Но такой результат был не сильно важен, ведь Таталина уже сделала главное – добралась до медали Игр.

Это серебро стало по-настоящему особенным не только для Анастасии. Оно оказалось важным для всего российского спорта. Дело в том, что на X Games фристайлистка выступала не в нейтральном статусе, как все наши атлеты на международных стартах, а под российским флагом. Во всех трансляциях и протоколах состязаний, а также в соцсетях турнира рядом с именем Анастасии спокойно показывался наш триколор и надпись «RUS». Даже комментаторы во время трансляции не скрывали, из какой страны Таталина!

Конечно, такое было бы невозможно, если бы X Games не были коммерческим турниром. Всемирные экстремальные игры проходят не под эгидой FIS, а значит, и санкции там не работают. К удивлению тех, кто наказывал Россию, ничего криминального на X Games из-за участия россиянки не случилось. Как и из-за наличия триколора. Пожалуй, всем стоит об этом задуматься.