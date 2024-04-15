Лыжники Александр и Наталья Терентьевы станут родителями

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжники Александр и Наталья Терентьевы ожидают пополнения.

«Ни для кого не секрет, что Наталья и Александр Терентьевы ждут пополнения. Надеюсь, скоро мы увидим Наташу в новом качестве», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы покинут группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и будут тренироваться в группе Егора Сорина. Олимпийская чемпионка Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Призёр Олимпиады Александр также часто заболевал на протяжении сезона и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.