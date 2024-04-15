Вяльбе: Устюгов был готов вернуться в сборную, но тренер ему отказал

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов не сможет готовиться к новому сезону в группе Петра Седова, куда попросился по окончании сезона. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Сергею Устюгову тяжело тренироваться одному. Он не первый год так тренируется. Он был готов прийти в группу, но тот тренер, с которым он хотел тренироваться, ему отказал. Не буду скрывать, это Пётр Седов. Я Петра Николаевича понимаю, у него иначе будет очень разношёрстная группа.

У Сергея изменилось настроение. Когда я увидела, что он общается с Большуновым и Бородавко, поняла, что чайник наполнился и он ушёл от закрытости и угрюмости. Он становится тем Сергеем, которым был раньше», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Устюгов хоть и числится в группе Егора Сорина, но работает один по плану Маркуса Крамера.