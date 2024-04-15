Вяльбе: ждём решения Ступак о том, готова она продолжить карьеру или нет

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о будущем олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете российской лыжницы Юлии Ступак.

«Ступак просила меня оставить её в команде ещё на год, но она намерена была определиться весной. Мы столько ждать не можем, поэтому поговорим с ней в ближайшее время. Если она готова работать и выступать, а не числиться в команде, мы будем только рады. Ждём её решения о том, готова она продолжить карьеру или нет», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Юлия Ступак, помимо эстафетного золота с Олимпиады-2022, имеет в своём активе три бронзовые награды Олимпийских игр, а также серебро и две бронзы чемпионатов мира.