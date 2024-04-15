Вяльбе назвала имена спортсменов, которые разочаровали её в сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала лыжников, которые разочаровали её в сезоне-2023/2024.

«Александр Терентьев – разочарование, Иван Якимушкин и Артём Мальцев – тоже. В связи с тем, что они слишком часто болели в сезоне, предложила им всем сходить к иммунологу. Надеюсь, ничего страшного нет», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Артём Мальцев занял шестое место в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди мужчин. Лыжник Иван Якимушкин стал 15-м в общем зачёте, а Александр Терентьев расположился на 24-м месте. Победителем общего зачёта Кубка страны стал трёхкратный олимпийски чемпион Александр Большунов.