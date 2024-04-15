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Вяльбе рассказала, кто из лыжников её порадовал в минувшем сезоне

Вяльбе рассказала, кто из лыжников её порадовал в минувшем сезоне
Елена Вяльбе
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила лыжников, которые в сезоне-2023/2024 запомнились ей с положительной стороны.

«Что касается Александра Большунова. Я помню, когда Александр не заехал в тройку, было бурное обсуждение. За сезон это было два раза. Лишний раз подтверждает его силу, мощь и талант. Независимо от стартов — побеждать. Почаще нас радовал Савелий Коростелёв. Есть и разочарования, например, Терентьев, Якимушкин и Мальцев.

Что касается женщин, то лидер нашей команды — Вероника Степанова. Вернулась в строй Татьяна Сорина», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Вяльбе сообщила, что лыжники Александр и Наталья Терентьевы станут родителями.

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