Вяльбе рассказала, кто из лыжников её порадовал в минувшем сезоне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила лыжников, которые в сезоне-2023/2024 запомнились ей с положительной стороны.

«Что касается Александра Большунова. Я помню, когда Александр не заехал в тройку, было бурное обсуждение. За сезон это было два раза. Лишний раз подтверждает его силу, мощь и талант. Независимо от стартов — побеждать. Почаще нас радовал Савелий Коростелёв. Есть и разочарования, например, Терентьев, Якимушкин и Мальцев.

Что касается женщин, то лидер нашей команды — Вероника Степанова. Вернулась в строй Татьяна Сорина», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Вяльбе сообщила, что лыжники Александр и Наталья Терентьевы станут родителями.