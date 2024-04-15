Вяльбе сообщила, когда пройдут отменённые гонки чемпионата России — 2024

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда планируется провести отменённые гонки чемпионата России — 2024.

«Мне бы не хотелось, чтобы оставался незакрытым вопрос о проведении марафонских гонок, отменённых на чемпионате России. Планируем найти место в календаре в конце ноября – начале декабря. В общем, в начале сезона», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, гонки на 30 км и 50 км на чемпионате России — 2024 в Малиновке (Архангельская область) были отменены из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Соревнования в Малиновке прошли с 16 по 22 марта. В рамках чемпионата России также прошла женская гонка на 50 км в Апатитах и мужская гонка на 70 км в Мончегорске.