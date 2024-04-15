Вяльбе: Степанова за счёт медиа получает хайп, она для меня ещё маленькая девочка

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об активности лыжницы Вероники Степановой в медиапространстве.

«Я знаю, что Вероника не согласна с тем, что тратит много времени на медиа. Человек, который занимается профессиональным спортом, должен заниматься восстановлением. Нужно сфокусироваться на чём-то одном. За счёт медиа она получает хайп. Она для меня ещё маленькая девочка. Если она выбрала этот путь, я с розгами рядом не стою.

Большой пример для всех — Большунов. Он не ищет никаких лайков, а занимается своим делом. Можно быть мегаталантливым человеком, но даже если не так распределиться с питанием, то ты теряешь секунды или даже гонки. Степановой не нужно на меня обижаться. Я хочу, чтобы они по-настоящему понимали, не делали ничего во вред себе. Может быть, не всё пишет она. Молодой человек, может, пишет. Но иногда всё, что пишет, совпадает с тем, что было раньше», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.