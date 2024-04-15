Елена Вяльбе: не слежу за Кубком мира, абстрагирована от этого

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не следит за соревнованиями на Кубке мира после отстранения российских спортсменов.

«Я не слежу за Кубком мира. Кто-то задаёт мне вопрос и узнаю об этом. Я абстрагирована от этого. Легков сказал, что Нортуг бегает. Не знаю, кто выиграл общий зачёт Кубка мира. Кто-то из ребят, может, общается.

Мне несколько человек после нашей гонки написали, что это было круто. Не буду называть фамилии, чтобы никто не пострадал», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди мужчин стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Победу в женском общем зачёте одержала американка Джессика Диггинс.