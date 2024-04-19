«Даже несчастный творожный сырок не мог себе позволить». Интервью с сенсацией русских лыж

В начале апреля поклонники лыжных гонок открыли для себя имя Дмитрия Пузанова. Почти никому не известный прежде паренёк на финале Кубка России в спринте добрался до третьего места, обыграв даже Большунова с Устюговым. Слова «сенсация» для описания этого было недостаточно.

«Чемпионат» пообщался с Пузановым и разузнал, как же ему удалось удивить всех. Оказалось, что молодому таланту наших лыж жилось очень несладко. Хочется верить, что попадание в юниорскую сборную России поможет ему прогрессировать более стремительно и дорасти до больших побед!

«Лучше не хорохориться и не бросаться словами»

— Дмитрий, после того, что ты сделал в спринте на финале Кубка России в Кировске, от тебя на каждом старте будут ждать феерии. Готов к этому?

— Конечно, определённое давление будет. Нужно будет стараться бежать неплохо гонки хотя бы в своём возрасте. Обещать какой-то феерии я точно не могу, могу только вкалывать на тренировках и делать всё, чтобы выступать как можно лучше.

— Это третье место, этот нереальный взрыв какой-то тебя мотивирует в дальнейшем? Или он случился слишком рано?

— Мотивирует, безусловно! Я понял, что, несмотря на возраст, могу соревноваться со взрослыми. А если что-то не получается, не расстраиваться, а делать выводы и дальше работать.

Дмитрий Пузанов Фото: ФЛГР

— Ты понимаешь, что использовал уникальный шанс показать себя на всю страну? Если бы национальная команда сейчас выступала на Кубке мира, твоё третье место на Кубке России осталось бы практически незамеченным.

— Лично для меня это хорошо, что международных стартов для российских лыжников сейчас нет. И у меня есть возможность бегать рядом с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым и другими звёздными ребятами. А международные старты ждут, наверное, пока я вырасту (улыбается). Пару лет назад и представить было невозможно, что лыжник моего возраста будет выступать на одних соревнованиях с олимпийскими чемпионами! Но, знаете, это даже успокаивает, когда выходишь на старт с такими людьми. Проиграть не страшно. Честно говоря, когда я выхожу на старт со взрослыми, то почти спокоен. Это не идёт ни в какое сравнение с тем, когда бежишь со сверстниками на своём первенстве. Потому что именно там ты должен доказывать свою состоятельность и право на то, чтобы попасть в юниорскую сборную.

— Когда год назад 17-летняя Алина Пеклецова завоевала серебро чемпионата России в коньковой разделке, многие говорили – посмотрим, что будет через год. Прошёл год, Алина стала звездой женских лыж и бежит очень много гонок. Как ты считаешь, если «бежится» в 18 лет, как тебе сейчас, стоит ли искусственно сдерживать спортсмена?

— Я считаю, что нужно доверять тренеру и своему организму. Если тебе говорят, что какая-то гонка будет лишней, лучше побеспокоиться о здоровье и притормозить. Неважно, кстати, в какой форме ты именно сейчас находишься. Организм не вечен – что-то случится, не дай бог, и потом уже не «побежится». В общем, лучше не хорохориться и не бросаться словами – да я всех порву, да у меня сил вагон. Если спортсмен талантлив и трудолюбив, он рано или поздно раскроется. Но лезть из кожи вон раньше времени не нужно.

— Тебе сейчас легко говорить, поскольку ты уже приглашён в юниорскую команду. А как сохранить мотивацию твоим ровесникам, которые пока не выполнили критерии, не добились таких результатов, но у которых, по мнению тренеров, большой потенциал?

— Наверное, любой спортсмен держит в уме какой-то возраст, по достижении которого, если он не попадает на более высокий уровень, нужно рассматривать вопрос о том, что делать дальше. У многих возникают мысли – ну если я не попал в юниорскую команду, зачем тогда дальше тренироваться? Ради чего? У меня у самого такое было. Если честно, я не думал, что по итогам сезона отберусь в юниорскую команду, потому что с трудом выполнил критерии. Я считаю, что нужно бороться до конца, чтобы добиться своей цели, но в то же время не убивать свой организм.

— Ты сказал про возраст, по достижении которого при непопадании в сборную нужно думать о будущем. Какой возраст ты определил для себя?

— Я думал, что если не попаду в юниорскую сборную до окончания своего колледжа, то есть летом 2025 года, то дальше место лыж полноценно займёт учёба. Но я верил, что у меня всё получится. Прогресс был с каждым годом. Небольшой, но был. А это самое важное. Я был уверен, что рано или поздно какая-нибудь гонка позволит мне показать нужный результат.

«Я не капризный спортсмен. Что дают — тем и доволен»

— История с лыжами, которые тебе обещали купить Александр Легков и Андрей Романов, завершилась?

— Да, спасибо им огромное. Лыжи мне уже вручили. Я уважаю, когда мужчины держат своё слово, а не треплют языком направо и налево. Конечно, такого подарка я не ожидал. И эти лыжи наверняка пригодятся мне в будущем. У лыжников не бывает лишнего инвентаря, и не знаешь, какая пара поедет в ту или иную погоду. Тот спринт в Кировске, где я стал третьим, я бежал на лыжах Камилы Мокшановой, дочки моего тренера Константина Сергеевича Мокшанова. Да, у нас разные физические параметры, но её лыжи ехали лучше. Кстати, и ботинки мне тоже подарили.

Андрей Романов и Александр Легков вручают Пузанову лыжи Фото: ФЛГР

— Легков с Романовым?!

— Нет-нет (улыбается). В декабре в Тюмени проходили Всероссийские соревнования. На коньковом масс-старте я неудачно упал и сломал ботинок. А мне их только выдали в регионе перед началом сезона, и я понимал, что вторую пару мне уже покупать не будут. Подошёл к тренеру юниорской сборной Сан Санычу Кравченко, с которым я в сезоне-2023/2024 провёл несколько сборов. Объяснил ситуацию, спросил, не может ли он чем-то помочь через сборную. Он сказал, что будет решать вопрос. Как оказалось, в итоге помогла Елена Валерьевна Вяльбе! Новые ботинки мне прислали прямо домой в Хабаровск, а внутри лежали ещё и автограф-карты Александра Большунова и Алексея Червоткина. Свои сломанные ботинки я отправил в Москву. Спасибо огромное всем причастным, кто помог в этой ситуации. Я даже не знаю, что бы делал. Либо в сломанных бы бегал, либо покупать бы пришлось, только непонятно, на какие деньги.

— Родители всегда поддерживали твоё увлечение лыжами?

— Меня в лыжную секцию отдала мама, а отца я и не знал, он ушёл из семьи, когда я ещё не родился. Поскольку мама (Александра Ивановна. — Прим. «Чемпионата») сама настояла на моих занятиях лыжами, она всегда поддерживала и сейчас это делает. Плюс тренер деньгами помогает. Я не капризный спортсмен. Что дают – тем и доволен.

Дмитрий Пузанов Фото: Из личного архива Дмитрия Пузанова

— Наверняка вам сложно было в финансовом плане.

— Сложно – даже не то слово. Мало кто представляет, насколько сложно.

— У многих твоих сверстников, в том числе и в лыжах, совершенно иные возможности в жизненном плане. Бывает ли у тебя чувство зависти?

— Меня раздражают люди, которые кичатся своими возможностями и выставляют это напоказ. Не скрою, иногда я могу позавидовать другим, особенно сверстникам. Да, это не лучшее качество, но я не знаю людей, которые не испытывали чувства зависти. Кто утверждает это – говорит неправду. Я не стесняюсь этой темы. Мне было порой обидно, что некоторые ребята, которые бегали хуже, покупали себе профессиональные лыжи, палки, а я зачастую не мог позволить себе на сборе купить несчастный творожный сырок, потому что нужно было экономить.

— У тебя никогда не было мысли задвинуть лыжи на любительский уровень и постараться начать зарабатывать?

— Меня всю сознательную жизнь грызёт эта мысль – нужен постоянный доход, хотя бы небольшой, чтобы помогать маме. Но не всегда получается. Хотя на первом курсе колледжа я осенью нашёл подработку – разносил пиццу. Ходил по Хабаровску пешком, в редких случаях на машине меня возили. Наверное, месяца два работал, выходил на смену трижды в неделю.

Да и мама резко против была, она мне просто сказала – занимайся своим делом и не забивай голову тем, как заработать. Но тут я настоял, что буду работать. Мы с ней договорились о количестве смен. Заработал, наверное, около 100 тысяч рублей. Бо́льшую часть отдал маме, а остальное потратил на спортивное питание – изотоники, гели, батончики, витамины.

Мама мне и в спортивном плане помогает.

Дмитрий Пузанов Фото: ФЛГР

— Как именно?

— Она работает массажистом, и как минимум в этом плане у меня нет проблем, когда я дома.

— Ты не стоишь на ставке в ЦСП Министерства спорта Хабаровского края?

— Нет, и никогда не получал зарплату. Это произойдёт только с началом следующего сезона. Плюс будет зарплата и в юниорской сборной России.

— Это может поменять тебя?

— Возможно. Но только в том плане, что я наконец смогу помогать самому близкому для меня человеку.