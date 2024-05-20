Объявлены составы словенских команд по прыжкам с трамплина на сезон-2024/2025

Федерация лыжного спорта Словении сегодня, 20 мая, представила составы национальных команд на предстоящий сезон.

В мужскую команду А вошли Петер Превц, Жига Елар, Ловро Кос, Анже Ланишек, Домен Превц, Тими Зайц и Зак Могель, который стал полноправным участником. Тренер команды Роберт Хргота возглавляет её с 2020 года.

Женская команда, новым тренером которой стал Юрий Тепеш, состоит из семи прыгуний. В команду вызваны обладательница Кубка мира Ника Превц, Тая Бодлай, Эма Клинец, Катра Комар, Ажда Коснек, Ника Водан (бывшая Кризнар), а также Тина Эрзар, которая будет тренироваться в команде А и молодёжной команде.

В группе отсутствуют опытная Майя Втич, а также Урса Богатай, которая приостановила свою соревновательную карьеру после тяжёлой травмы, полученной в 2023 году, и недавнего декретного отпуска.