Лыжница Анастасия Кулешова раскрыла секрет успешного выступления в прошедшем сезоне

Победительница индивидуальной гонки в финале Кубка России Анастасия Кулешова высказалась о сезоне-2023/2024.

«В прошедшем сезоне я по-особенному относилась к гонкам, и к жизни, и вообще ко всему, в принципе. В начале сезона я работала с психологом. Но не из сборной России, это другой специалист. У нас было несколько сессий, и, наверное, это дало толчок. Так что психологи действительно помогают людям, наверное. Результаты и раньше были, но отношение к спорту и жизни у меня было другим. Психолог мне немножечко показала другую сторону медали, скажем так. Я стала проще к жизни относиться», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Кулешова выиграла шесть личных гонок и ещё в девяти финишировала в топ-3.