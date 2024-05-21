«Все такие дерзкие. Мы в их возрасте боялись говорить». Кулешова — о молодых лыжницах

Российская лыжница, бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане 29-летняя Анастасия Кулешова рассказала о взаимоотношениях с молодыми спортсменками.

«Когда-то и мы пришли молоденькими совсем, и все на нас сначала косо смотрели в команде, это я точно помню. Но все тренеры вокруг про нас говорили, что вот эти три девочки (Седова, Непряева, Белорукова. – Прим. «Чемпионат»), они будут просто в топе, и не в России, а в мире. И когда мы были молодыми и тренировались со старшими девушками, понятно, они на нас так злобно смотрели: пришли тут нам на смену.

У нас сейчас совершенно другое отношение, чем у них тогда. Приходят новые девушки – да это же круто, наконец-то, да! Мне как спортсмену, который стоит где-то на пороге завершения карьеры, приятно осознавать, что на смену приходят сильные, быстрые, с горящими глазами, которые хотят побеждать.

Пускай молодые девочки пока что равняются на нас, а потом уже и сменят, когда придёт время. Хотя сейчас пришло немного другое поколение, все такие дерзкие, резкие, высказываются, не боятся, и это классно. Когда мы были в их возрасте, то боялись что-либо говорить, ну и сейчас мы не особо высказываемся. Каждый выбирает своё.

Вот некоторые девочки обыгрывают Ступак, Кулешову, Сорину. И сразу начинается эйфория. Их можно понять. В своё время у нас, скажем так, были псевдокумиры, которых мы боялись. Да, это повышает самооценку и мотивацию для дальнейшей работы. Но чтобы зазвездиться… Мне кажется, у нас рядом с Юлей всегда были тренеры и родители, которые нас принижали и говорили: «Стоп, ты куда полетела?» Наверное, этим девочкам как раз и не хватает таких «стопоров». Но, с другой стороны, это им и на пользу идёт. Они начинают верить в себя. Больше заряда на хороший результат. Кто-то говорит, а кто-то делает», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.