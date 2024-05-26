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«Четыре с плюсом». Иван Горбунов оценил свои результаты в прошедшем сезоне

«Четыре с плюсом». Иван Горбунов оценил свои результаты в прошедшем сезоне
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Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, оценил свои результаты в минувшем сезоне.

«Как оценю прошедший сезон? На «четыре с плюсом». Чтобы была пятёрка, нужно было чаще в призы попадать, а не только в топ-6. Cезон получился стабильным, без западений каких-либо. В некоторых гонках по стечению обстоятельств не получалось. Но в целом я доволен и результатами, и проделанной работой.

Самые запоминающиеся моменты сезона? Были, конечно, неудачи на финале Кубка. В преследовании не получилось побороться за бронзу, но там была моя грубая ошибка. В Тюмени поломка палки в спринте в полуфинале. Больше таких моментов было. Сказать, что из-за этого у меня большое огорчение, я не могу. Всё в целом нормально, в пределах разумного. Самый счастливый момент — просто рад, что весь сезон провёл стабильно», — сказал Горбунов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

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