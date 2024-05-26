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Горбунов предложил, как можно сделать лыжные гонки ещё интереснее

Горбунов предложил, как можно сделать лыжные гонки ещё интереснее
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Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, предложил, как сделать лыжные гонки ещё интереснее.

«Я бы хотел, чтобы ввели смешанные командные спринты, это же очень интересно. И смешанные эстафеты, это тоже прикольно. А так у нас стартов реально очень много, тем более есть ещё и ведомственные, и вузовские соревнования.

Как отношусь к уравнению дистанций? Мне без разницы, честно говоря. Что скажут – я на всё готов. Просто понимаю, что скорость должна выше быть. Хотя пятнашка от десятки кардинально отличается. Единственное, с чем я полностью не согласен, что женщинам 50 км сделали. Нам без разницы, ну меньше и меньше. А вот девочкам… Как Лида мне сказала, она в этом году больше меня километров на соревнованиях пробежала», — сказал Горбунов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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