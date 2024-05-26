Горбунов предложил, как можно сделать лыжные гонки ещё интереснее

Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий команду Республики Татарстан, предложил, как сделать лыжные гонки ещё интереснее.

«Я бы хотел, чтобы ввели смешанные командные спринты, это же очень интересно. И смешанные эстафеты, это тоже прикольно. А так у нас стартов реально очень много, тем более есть ещё и ведомственные, и вузовские соревнования.

Как отношусь к уравнению дистанций? Мне без разницы, честно говоря. Что скажут – я на всё готов. Просто понимаю, что скорость должна выше быть. Хотя пятнашка от десятки кардинально отличается. Единственное, с чем я полностью не согласен, что женщинам 50 км сделали. Нам без разницы, ну меньше и меньше. А вот девочкам… Как Лида мне сказала, она в этом году больше меня километров на соревнованиях пробежала», — сказал Горбунов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.