Завершение карьеры Любичича в Монте-Карло

Турнир в Монте-Карло проводится уже больше 100 лет – впервые он был разыгран в 1897 году. Таким образом, это соревнование является одним из самых старых в современном теннисе – даже один из турниров «Большого шлема», Australian Open, появился позже. Среди нынешних «Мастерсов» Монте-Карло появился раньше всех. С учётом данного обстоятельства тот факт, что турнир в Монако является единственным необязательным «Мастерсом», можно назвать даже небольшой иронией судьбы.

Кроме того, Монте-Карло – один из немногих городов, в котором проходит только крупный мужской турнир и отсутствует женское соревнование под эгидой WTA. Собственно говоря, после того, как женские Цинциннати и Монреаль/Торонто поменяли местами, пять из девяти «Мастерсов» стали совместными, а Монреаль и Торонто чередуют мужской и женский турниры. Женского тенниса высокого уровня из принимающих «Мастерсы» городов, помимо Монте-Карло, нет только в Шанхае.

Зато с трибун кортов Монако открывается, пожалуй, самый красивый вид среди всех теннисных турниров – теннисный центр в этом маленьком княжестве расположен на самом берегу Средиземного моря, и при просмотре трансляций матчей (или, тем более, при личном посещении соревнования) невозможно не обратить на это внимание. Наверняка нравится это и игрокам, хотя понятно, что в первую очередь они приезжают сюда не ради того, чтобы любоваться морем и окрестными террасами, постепенно поднимающимися вверх.

Известен турнир в Монте-Карло и тем, что здесь одни из самых медленных (если не самые) песчаных кортов в современном теннисе. Это является одной из причин уникальной победной серии Рафаэля Надаля – величайший грунтовый игрок наших времён неизменно выигрывает здесь начиная с 2005 года. Соответственно, испанец завоевал в Монте-Карло уже семь титулов подряд; никому не удавалось провести такую серию ни на одном турнире ATP в «Открытую эру».

Победители турнира в Монте-Карло с 1990 года:



Андрей Чесноков – 1990.



Серхи Бругера – 1991, 1993.



Томас Мустер – 1992, 1995, 1996.



Андрей Медведев – 1994.



Марсело Риос – 1997.



Карлос Мойя – 1998.



Густаво Куэртен – 1999, 2001.



Седрик Пьолин – 2000.



Хуан-Карлос Ферреро – 2002, 2003.



Гильермо Кория – 2004.



– 2005-2011. Андрей Чесноков – 1990.Серхи Бругера – 1991, 1993.Томас Мустер – 1992, 1995, 1996.Андрей Медведев – 1994.Марсело Риос – 1997.Карлос Мойя – 1998.Густаво Куэртен – 1999, 2001.Седрик Пьолин – 2000.Хуан-Карлос Ферреро – 2002, 2003.Гильермо Кория – 2004. Рафаэль Надаль – 2005-2011.

К слову, на скорость кортов во время просмотра проходивших в понедельник матчей пожаловался один из самых известных американских тренеров Брэд Гилберт: «Здесь такие медленные корты, что можно заснуть во время просмотра. Невероятно скучное зрелище». Но, как говорится, о вкусах не спорят: кто-то находит такой теннис неинтересным, а кого-то в своё время заставляли зевать летящие с кинжальной скоростью подачи на траве и быстром харде, сопровождающиеся постоянными выходами к сетке.

Но не будем углубляться в воспоминания – лучше посмотрим, что интересного произошло на турнире за два дня (игры основной сетки начались ещё в воскресенье). Главным событием стал матч, на который в других условиях никто, кроме хорватов, не обратил бы особого внимания. Иван Любичич, заранее объявивший, что турнир в Монте-Карло станет для него последним в карьере, вышел на корт впервые после февральского соревнования в Дубае и потерпел разгромное поражение от своего соотечественника и тёзки Ивана Додига – 0:6, 3:6. За этот матч Любичич, в лучшие годы славившийся великолепной подачей, позволил сопернику сделать шесть брейков, а сам лишь раз взял чужую подачу. Впрочем, понятно, что хорватский ветеран вряд ли мог подойти к этому турниру в хорошей форме – мало кому удаётся качественно провести прощальное соревнование.

Сам Иван так описал свой последний матч: «Этот день был для меня сложным. Я говорю и про сам матч, и про то, что его окружало. Я играл, но мои мысли были где-то в другом месте. Очевидно, что сейчас я совсем не в форме. Мне кажется, что говорить о встрече нет никакого смысла. Я предполагал, что у меня будет много эмоций, но не ожидал, что они будут настолько сильными. Сегодня завершилась большая глава моей жизни. Очень хорошая глава. Я занимался этим 20 лет, но теперь настало время для чего-то другого».

Иван Любичич: Этот день был для меня сложным. Я говорю и про сам матч, и про то, что его окружало. Я играл, но мои мысли были где-то в другом месте. Очевидно, что сейчас я совсем не в форме. Мне кажется, говорить о встрече нет никакого смысла. Я предполагал, что у меня будет много эмоций, но не ожидал, что они будут настолько сильными. Сегодня завершилась большая глава моей жизни. Очень хорошая глава. Я занимался этим 20 лет, но теперь настало время для чего-то другого.

Напомним, что расцвет хорвата пришёлся на середину 2000-х годов – с осени 2005-го до весны 2007-го он входил в топ-10, а на протяжении двух месяцев даже был третьей ракеткой мира. Кроме того, в 2004 году он стал бронзовым призёром Олимпиады в паре с Марио Анчичем, а в 2005-м помог своей сборной завоевать первый и пока что последний Кубок Дэвиса в её истории. В 2010 году Любичич, карьера которого тогда в целом уже была на спаде, сумел одержать самую крупную личную победу, выиграв «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Среди других матчей выделим разгромную победу Поля-Анри Матьё над Дональдом Янгом. Француз, возвращающийся в теннис после травмы, получил wild card и в своём первом поединке в Монте-Карло отдал Янгу лишь один гейм – 6:0, 6:1. Дональд, кстати, в этом году вообще играет крайне неудачно, победив только в двух матчах из одиннадцати. А вот Фернандо Вердаско пришлось весьма непросто в матче с Оливье Рохусом – испанец уступил показавшему хороший теннис 31-летнему бельгийцу первый сет, а в третьей партии всё решил сделанный в самой концовке брейк – 4:6, 6:2, 7:5 в пользу Вердаско.

Бернард Томич удачно стартовал на самом неудобном для себя покрытии – до того он проиграл все три матча на грунте на уровне ATP и все пять на уровне челленджеров. Австралиец в двух сетах разобрался с Денисом Истоминым – 6:4, 6:3. Также отметим победу Александра Долгополова над Хуаном-Игнасио Челой со счётом 6:2, 6:2. Интересно, что аргентинец за весь матч выполнил лишь один удар навылет, допустив при этом 18 невынужденных ошибок. Кстати, во втором круге Долгополов и Томич сыграют между собой, а в третьем победитель этого матча, скорее всего, выйдет на Новака Джоковича.

Во вторник свои первые матчи в Монте-Карло проведут Энди Маррей, Жо-Вилфрид Цонга, Михаил Южный и другие теннисисты. Михаил, к слову, является единственным представителем России на этом турнире. Его первым соперником станет Фредерику Жил, пробившийся в основную сетку через квалификацию.