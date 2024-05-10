Ига Свёнтек одержала 20-ю победу подряд на старте турниров категории WTA-1000
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала 20-ю победу кряду на старте турниров категории WTA-1000 с 2009 года. Лучше неё по этому показателю только белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс.
В первом круге турнира в Риме Свёнтек со счётом 6:0, 6:2 разгромила 77-ю ракетку мира представительницу США Бернарду Перу (Q). Встреча продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Ига ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Бернарды два эйса, три двойные и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 22:05 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
Бернарда Пера
Б. Пера
Следующей соперницей Свёнтек в Риме станет 41-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.
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