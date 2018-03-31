Шарапова интригует, Бушар заправляет машину, а Зверев находит двойника

Вышел на финишную прямую супертурнир в Майами с общим призовым фондом около 16 млн долларов. Проигравшие уже разлетелись по всему миру готовиться к следующим соревнованиям, а оставшиеся во Флориде претенденты на главные призы настраиваются на решающие поединки. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Если вы думали, что братьев Зверевых двое, то вы ошибаетесь. Да, есть Миша, есть Саша, но оказалось, что есть ещё и «мини-Саша». Год назад Александр Зверев подарил в Майами свою налобную повязку маленькому болельщику по имени Феликс, за внешние сходства с немецким теннисистом прозванному мини-Сашей. На этом турнире 5-я ракетка мира и двукратный победитель «Мастерсов» снова встретился со своей семилетней копией и пообщался с мальчиком уже более обстоятельно. Зверев подарил Феликсу новую повязку и напульсники, пообещав это делать каждый год. Кроме того, немец потренировался с парнишкой, который, конечно же, был безмерно счастлив проявленным вниманием со стороны кумира.

Оба мартовских «Мастерса» для Елены Весниной сложились не слишком результативно. Но лишь в одиночном разряде. В паре же с Екатериной Макаровой, напротив, Весниной удалось дойти до финала в Индиан-Уэллсе. Продолжили россиянки удачно выступать и в Майами. А пока выдался день без матчей, Елена решила совершить прогулку в необычное место города – Wynwood Walls & Art District. Это целый район с огромным количеством арт-галерей, антикварных магазинов, хипстерских баров и, конечно же, одной из самых больших в мире стритарт-инсталляций на открытом воздухе. Российской теннисистке пришлись по душе сразу несколько настенных граффити.

В полуфинале парного турнира в Майами пути Весниной и Макаровой сошлись с дуэтом Барти / Вандевей. Американка Коко Вандевей свой выходной решила посвятить экскурсии в заповедник дикой природы «Баффало Тайгерс». На специальной лодке с пропеллером она покаталась по реке, кишащей крокодилами, и даже посидела немного за «штурвалом» этой неказистой посудины.

Если Веснина и Макарова претендуют на титул почти на каждом турнире, где выступают, то попадание других россиян – Андрея Рублёва и Карена Хачанова – в парный финал Майами – это настоящая сенсация. В решающем матче им в соперники достались признанные мастера игры в паре – братья-близнецы Брайан. Один из них – Боб Брайан – сводил своих детей в местный гольф-клуб.

Во время мартовских «Мастерсов» существенно пополнила свою очковую копилку 19-летняя американка Софья Кенин. Уроженка Москвы и в Индиан-Уэллсе, и в Майами преодолела квалификации и успешно сыграла в основе. В частности, во Флориде Кенин во втором круге выбила из сетки россиянку Дарью Касаткину. В новом рейтинге Софья поднимется на 9 мест и станет 85-й ракеткой мира, что гарантирует ей попадание в основу «Ролан Гаррос» уже без отборочных соревнований. Теперь самое время подготовиться к грунтовому сезону.

Кстати у Дарьи Касаткиной может появиться возможность взять реванш у Кенин уже на следующей неделе. Обе теннисистки заявлены в Чарльстоне, тренируются в одном зале и ждут итогов жеребьёвки основной сетки соревнований. Дарья впервые в жизни выступит в необычной для себя роли – ей придётся защищать прошлогодний титул, пока единственный в её карьере. Так что её задача сейчас – хорошенько потрудиться перед стартом.

Неудачно выступила в Майами и британка Хитер Уотсон – она проиграла в первом же круге бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. Но перед поездкой в Чарльстон у Уотсон была незабываемая морская прогулка на доске близ острова Ки-Бискейн.

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар сейчас уже откатилась за пределы первой сотни и в основу Майами не смогла пробиться через квалификацию. Проиграла она и в первом круге парного разряда вместе с будущей финалисткой турнира в одиночном разряде Слоан Стивенс. Но канадка не унывает и везде находит позитив. Даже такое обыденное дело, как заправка машины, она может превратить в настоящее веселье.

Испанка Гарбинье Мугуруса в Майами добралась до 4-го круга, где проиграла уже упомянутой Стивенс. Зато это позволило Гарбинье заблаговременно добралась до Монтеррея, где будет посеяна под первым номером и сыграет впервые в карьере. Ну а пока не начались соревнования – можно немного полетать на вертолёте.

А вот 4-я ракетка мира Элина Свитолина после Майами поспешила домой. 7 недель вне дома для украинки очень много – необходимо сделать паузу в выступлениях, чтобы как следует подготовиться к грунтовой части сезона.

Майами – особое место для олимпийской чемпионки Моники Пуиг. Здесь она познакомилась с бейсболистом местной команды «Майами Марлинс» Дереком Дитрихом. «Удивительно, что именно здесь всё для нас начиналось, прямо на поле Марлинс-Парка. И сегодня мы празднуем начало нашего второго бейсбольного сезона вместе! Я так горжусь тобой и всем, что ты делаешь! Я люблю тебя!» — написала Моника.

Счастлива и хорватка Донна Векич. Да, она проиграла в третьем круге Майами американке Даниэль Коллинз, зато успела поздравить своего любимого – швейцарца Стэна Вавринку с днём рождения (ему исполнилось 33). Следующий турнир по плану у Векич – швейцарский Биль, который пройдёт через неделю.

Где бы ни играл Фабио Фоньини, куда бы ни забросила его теннисная судьба, родная Италия всегда с ним. А секрет прост: «Моя земля всегда со мной! Хорошая тарелка с макаронами с песто!» — объяснил всем теннисист. Может поэтому все итальянцы такие оптимисты? Несмотря на поражение в третьем круге Майами от Ника Кирьоса, Фоньини в отличном настроении готовится к четвертьфиналу Кубка Дэвиса против сборной Франции, который пройдёт в Генуе.

Ещё и двух недель не прошло с того момента, как Ана Иванович родила сына, а сейчас она уже вовсю набирает былую форму. Кто знает, может сербскую теннисистку вдохновили примеры других бывших первых ракеток мира – Виктории Азаренко и Серены Уильямс, которые после рождения детей вернулись в тур.

Вовсю тренируется и Мария Шарапова. После того, как она проиграла в первом круге Индиан-Уэллса, рассталась с тренером Свеном Грёнефельдом и снялась с турнира в Майами из-за травмы левого запястья, россиянка провела тренировочную неделю в академии IMG. Любопытно, что на снимках, которые Шарапова разместила в своём «инстаграме», нет ни малейшего намека на то, с кем именно она занимается. Но, по слухам, теннисистка работала со своим прежним наставником – Томасом Хогстедтом, под руководством которого выиграла «Ролан Гаррос»-2012 – недостающий для «Карьерного шлема» грунтовый турнир.

Ну а после интенсивных тренировок можно и попарить над прибоем на фоне уходящего солнца.