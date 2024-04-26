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Рублёв высказался о победе над Багнисом во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Рублёв высказался о победе над Багнисом во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, высказался о своей победе над 136-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Багнисом во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В этом матче россиянин прервал серию из четырёх поражений в стартовых встречах соревнований ATP, длившуюся почти два месяца.

«Спустя некоторое время я чувствую себя действительно здорово, начинаю с победы, и я очень доволен своим выступлением. Думаю, что провёл хороший матч, особенно для старта, который проходил в совершенно иных условиях по сравнению с другими соревнованиями. Я сыграл на хорошем уровне», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Далее Андрей Рублёв сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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