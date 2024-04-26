Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Мадриде, одолев Кристину Букшу
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над испанской спортсменкой Кристиной Букшей (75-й в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянки.
Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. Касаткина в этой встрече допустила шесть двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Букши две двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.
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