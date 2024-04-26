Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская, 25-я ракетка мира, не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсменка в двух сетах проиграла 136-й ракетке мира из Чехии Саре Бейлек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут. За это время Анна Калинская реализовала 2 брейк-пойнта из 10 и допустила пять двойных ошибок. На счету Сары Бейлек 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.

За выход в четвёртый круг турнира Сара Бейлек поборется с 70-й ракеткой мира из США Эшлин Крюгер, которая ранее в своём матче второго круга обыграла россиянку Екатерину Александрову. Это будет первая личная встреча спортсменок друг с другом на корте.