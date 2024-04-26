Кудерметова и Хаочин вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя вышли во второй круг парного разряда турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём стартовом матче спортсменки в двух сетах обыграли китайский дуэт Ханьюй Го и Цзян Синьюй. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Кудерметова и Хаочин реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти и допустили одну двойную ошибку. На счету Го и Синьюй две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (100%) и четыре двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова и Хаочин поборются с испанским дуэтом Сара Соррибес-Тормо/Кристина Букша. Встреча пройдёт в воскресенье, 28 апреля.