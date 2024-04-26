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Кудерметова и Хаочин вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Кудерметова и Хаочин вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя вышли во второй круг парного разряда турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём стартовом матче спортсменки в двух сетах обыграли китайский дуэт Ханьюй Го и Цзян Синьюй. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
26 апреля 2024, пятница. 15:00 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Х. Го Ц. Синьюй

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Кудерметова и Хаочин реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти и допустили одну двойную ошибку. На счету Го и Синьюй две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (100%) и четыре двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова и Хаочин поборются с испанским дуэтом Сара Соррибес-Тормо/Кристина Букша. Встреча пройдёт в воскресенье, 28 апреля.

Сетка парного разряда турнира в Мадриде
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