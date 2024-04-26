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Мирра Андреева: в прошлом году надеялась на чудо. Теперь знаю, что должна делать всё сама

Мирра Андреева: в прошлом году надеялась на чудо. Теперь знаю, что должна делать всё сама
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о том, какие изменения произошли в её игре за год во взрослом туре.

«Я чувствую себя более зрелой, хотя в моём возрасте практически ничего не изменилось. В прошлом году во всех матчах я надеялась на какое-то чудо, на то, что в трудных моментах соперники подскажут мне что-то своими ошибками или что вдруг что-то случится, и я выиграю матч. Теперь я знаю, что должна делать всё сама, без этого в игре не победить. У меня нет возможности надеяться, что соперница сделает что-то, что поможет мне выиграть, потому что этого никогда не произойдёт.

Это было главным изменением для меня. И в своей голове, и психологически я чувствую себя более взрослой», — приводит слова спортсменки Tennis.com.

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