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Хольгер Руне пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне

Хольгер Руне пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне
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Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, пробился в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в борьбе обыграл 41-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 19:50 МСК
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 4
5 		7 7 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Спортсмены провели на корте 2 часа 58 минут. За это время Хольгер Руне выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Мариано Навоне 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Также каждый из теннисистов допустил по ходу встречи по три двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала Хольгер Руне поборется либо с Таллоном Грикспором (Нидерланды, 25), либо с Таро Дэниэлом (Япония, 85). Матч спортсменов продолжается в эти минуты.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
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