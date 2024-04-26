Хольгер Руне пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне

Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, пробился в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в борьбе обыграл 41-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 58 минут. За это время Хольгер Руне выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Мариано Навоне 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Также каждый из теннисистов допустил по ходу встречи по три двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала Хольгер Руне поборется либо с Таллоном Грикспором (Нидерланды, 25), либо с Таро Дэниэлом (Япония, 85). Матч спортсменов продолжается в эти минуты.