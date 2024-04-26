Хольгер Руне пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Мариано Навоне
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Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, пробился в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в борьбе обыграл 41-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 19:50 МСК
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 2
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|3
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|6 2
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|7 7
|6
Хольгер Руне
Х. Руне
Спортсмены провели на корте 2 часа 58 минут. За это время Хольгер Руне выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Мариано Навоне 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Также каждый из теннисистов допустил по ходу встречи по три двойные ошибки.
За выход в 1/8 финала Хольгер Руне поборется либо с Таллоном Грикспором (Нидерланды, 25), либо с Таро Дэниэлом (Япония, 85). Матч спортсменов продолжается в эти минуты.
Комментарии
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