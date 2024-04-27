Самсонова и Бронцетти вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Лючия Бронцетти вышли во второй круг парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче первого круга спортсменки обыграли японку Суко Аояму и венгерку Тимю Бабош. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6).
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Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Самсонова и Бронцетти реализовали 5 брейк-пойнтов из 17 и допустили одну двойную ошибку. На счету Аоямы и Бабош четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок. Также каждая из пар выполнила по одному эйсу.
За выход в четвертьфинал Самсонова и Бронцетти поборются с победительницами матча между американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик и Донной Векич (Хорватия) и Еленой Весниной (Россия).
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