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Самсонова и Бронцетти вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде

Самсонова и Бронцетти вышли во второй круг парного разряда турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Лючия Бронцетти вышли во второй круг парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче первого круга спортсменки обыграли японку Суко Аояму и венгерку Тимю Бабош. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
26 апреля 2024, пятница. 16:45 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Бронцетти Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8
5 		6 6
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
С. Аояма Т. Бабош

Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Самсонова и Бронцетти реализовали 5 брейк-пойнтов из 17 и допустили одну двойную ошибку. На счету Аоямы и Бабош четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок. Также каждая из пар выполнила по одному эйсу.

За выход в четвертьфинал Самсонова и Бронцетти поборются с победительницами матча между американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик и Донной Векич (Хорватия) и Еленой Весниной (Россия).

Сетка парного разряда турнира в Мадриде
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