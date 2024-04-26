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«Андрею очень нужно было выиграть». Чесноков — о победе Рублёва над Багнисом

«Андрею очень нужно было выиграть». Чесноков — о победе Рублёва над Багнисом
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Андрею Рублёву была необходима победа, чтобы прервать серию поражений.

«Андрей играл против ветерана, практически пенсионера, но тот здорово боролся. Я думаю, если бы аргентинцу достался не Андрей, а кто-нибудь другой, он вполне пару кругов мог бы пройти. Я считаю, что Рублёв одержал комфортную победу, все-таки соперник стоял далеко от корта и давал много времени на принятие решений. Тем не менее очень важная победа, Андрею очень нужно было выиграть, особенно перед «Ролан Гаррос», и прервать затянувшуюся серию поражений», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 12:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Факундо Багнис
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис

Напомним, матч Рублёва и Багниса в рамках «Мастерса» в Мадриде закончился со счётом 2:0 (6:1, 6:4). Ранее восьмая ракетка мира из России потерпел четыре поражения подряд. Теперь Рублёв сыграет в третьем круге с Алехандро Давидович-Фокиной. матч состоится 28 апреля в 12:00 по мск.

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