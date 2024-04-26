«Андрею очень нужно было выиграть». Чесноков — о победе Рублёва над Багнисом

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Андрею Рублёву была необходима победа, чтобы прервать серию поражений.

«Андрей играл против ветерана, практически пенсионера, но тот здорово боролся. Я думаю, если бы аргентинцу достался не Андрей, а кто-нибудь другой, он вполне пару кругов мог бы пройти. Я считаю, что Рублёв одержал комфортную победу, все-таки соперник стоял далеко от корта и давал много времени на принятие решений. Тем не менее очень важная победа, Андрею очень нужно было выиграть, особенно перед «Ролан Гаррос», и прервать затянувшуюся серию поражений», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, матч Рублёва и Багниса в рамках «Мастерса» в Мадриде закончился со счётом 2:0 (6:1, 6:4). Ранее восьмая ракетка мира из России потерпел четыре поражения подряд. Теперь Рублёв сыграет в третьем круге с Алехандро Давидович-Фокиной. матч состоится 28 апреля в 12:00 по мск.