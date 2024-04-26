«Это не выйдет у меня из головы». Карлос Алькарас — о проблемах с правой рукой

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, рассказал, мешают ли ему проблемы с правой рукой выступать на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Ранее спортсмен пропустил соревнования в Монте-Карло и Барселоне из-за повреждения.

«Мешает ли травма? Вовсе нет, но я думаю о ней. Это не выйдет у меня из головы. Начиная с этой недели я добиваюсь хороших результатов на тренировках, могу ударять сильнее, но не чувствую себя комфортно на 100% при игре справа. Однако я рад тому, что могу выступать на таком уровне. Полагаю, я могу быть конкурентоспособным», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Напомним, на старте турнира в Мадриде Карлос Алькарас разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко.