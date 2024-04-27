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Надаль: если мы с Алькарасом будем в хорошей форме, почему бы не сыграть в паре на ОИ?

Надаль: если мы с Алькарасом будем в хорошей форме, почему бы не сыграть в паре на ОИ?
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, победитель 22 турниров «Большого шлема», рассказал, как относится к идее выступления в паре с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Должен ли Карлос меня просить сыграть с ним в паре на Олимпиаде? Нет, ему не нужно ни о чём меня спрашивать. Для меня это тоже очень волнительно. Если я не ошибаюсь, то это важно и для него. Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и наладить взаимопонимание на корте. Думаю, если мы оба в хорошей форме, то почему бы и нет? Это также было бы хорошо для сборной Испании.

Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, я смогу стать для него хорошим партнёром, уверен, что он будет хорошим для меня. Посмотрим, к чему это приведёт. Но надеюсь, сначала нам удастся немного поработать вместе», — приводит слова спортсмена пресс-служба «Мастерса» в Мадриде (Испания).

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