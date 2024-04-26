Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира в Мадриде, проиграв Крюгер

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы США Эшлин Крюгер (70-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу американской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Эшлин Крюгер в этой встрече четыре раза подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Екатерины Александровой три эйса и пять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований в Мадриде Эшлин Крюгер встретится с победительницей противостояния Анна Калинская (Россия) — Сара Бейлек (Чехия). Грунтовый турнир в Мадриде завершится 4 мая.