Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира в Мадриде, проиграв Крюгер
Поделиться
В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы США Эшлин Крюгер (70-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу американской спортсменки.
Мадрид (ж). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Эшлин Крюгер в этой встрече четыре раза подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Екатерины Александровой три эйса и пять двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований в Мадриде Эшлин Крюгер встретится с победительницей противостояния Анна Калинская (Россия) — Сара Бейлек (Чехия). Грунтовый турнир в Мадриде завершится 4 мая.
Комментарии
- 26 апреля 2024
-
16:02
-
15:56
-
15:49
-
15:33
-
15:15
-
14:51
-
14:30
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
13:25
-
13:25
-
12:55
-
12:52
-
12:52
-
10:55
-
10:44
-
09:44
-
09:33
-
09:25
-
09:12
-
00:26
- 25 апреля 2024
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:23
-
23:11
-
22:57
-
22:55
-
22:15
-
21:57
-
21:54
-
21:46