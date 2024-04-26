Видеообзор первой за полтора месяца победы Андрея Рублёва на турнирах ATP

Сегодня, 26 апреля, прошёл матч второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, уверенно обыграл 136-ю ракетку мира из Аргентины Факундо Багниса. В этом матче россиянин прервал серию из четырёх поражений в стартовых раундах турниров ATP, тянувшуюся с середины марта, когда Рублёв проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором первой победы Андрея Рублёва в матчах ATP-тура за полтора месяца.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В третьем круге турнира в Мадриде Андрей Рублёв сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.