Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас прокомментировал победу над Шевченко на старте «Мастерса» в Мадриде

Алькарас прокомментировал победу над Шевченко на старте «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Александром Шевченко во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Если честно, я думаю, что неплохо справился. В прошлом месяце я отрабатывал слайсы и удары слева, поэтому сегодня они сработали неплохо. Я думал о том, как подойти к этому матчу, чтобы суметь помягче наносить удары справа и быть более агрессивным на бэкхенде, чтобы как можно скорее преодолеть сетку. В этом плане матч был действительно хорошим», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в Мадриде. Он выигрывал эти соревнования в 2022 и 2023 годах.

Материалы по теме
Рублёв прервал серию из четырёх поражений! А Мирра в Мадриде снова совершила камбэк
Рублёв прервал серию из четырёх поражений! А Мирра в Мадриде снова совершила камбэк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android