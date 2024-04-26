Алькарас прокомментировал победу над Шевченко на старте «Мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Александром Шевченко во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Если честно, я думаю, что неплохо справился. В прошлом месяце я отрабатывал слайсы и удары слева, поэтому сегодня они сработали неплохо. Я думал о том, как подойти к этому матчу, чтобы суметь помягче наносить удары справа и быть более агрессивным на бэкхенде, чтобы как можно скорее преодолеть сетку. В этом плане матч был действительно хорошим», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в Мадриде. Он выигрывал эти соревнования в 2022 и 2023 годах.