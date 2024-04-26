«Я немного понизила уровень». Соболенко — о своей игре в последнее время

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её уровень игры стал ниже за последнее время.

«Чувствую, что немного понизила свой уровень с этой тройкой лучших. У меня такое ощущение, что в прошлом месяце это была двойка лучших», — приводит слова Соболенко Tennis 365.

Соболенко также отметила, что дело не в уверенности в себе, а в выносливости на корте.

Напомним, сейчас Соболенко является второй ракеткой мира среди женщин в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает Ига Свёнтек из Польши, а замыкает тройку Кори Гауфф из США.

Соболенко является победительницей турнира в Мадриде, и, чтобы сохранить второе место рейтинга, ей нужно подтвердить титул. В третьем круге «тысячника» белоруска встречается с Робин Монтгомери.