Селиваненко — о матче Андреевой с Носковой: они претендуют на лидерство в WTA в будущем

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу 43-й ракетки мира Мирры Андреевой над Линдой Носковой из Чехии (4:6, 6:3, 6:3) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

«Андреева-младшая продолжает показывать отличный теннис в Мадриде. Линда Носкова вместе с Миррой одна из потенциальных восходящих претенденток на лидерство в WTA-туре в ближайшей перспективе, так что такие игры всегда особо интересны в контексте будущего», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева встретится с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующий победитель — Арина Соболенко из Беларуси.