Карлос Алькарас разгромил Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, уверенно стартовал на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого спортсмен является. В своём матче второго круга испанец в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 17:10 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил один эйс и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Александра Шевченко один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира из Бразилии Тьяго Уайлдом. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом. Их матч пройдёт в субботу, 27 апреля.
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