Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас разгромил Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Карлос Алькарас разгромил Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, уверенно стартовал на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого спортсмен является. В своём матче второго круга испанец в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 17:10 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил один эйс и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Александра Шевченко один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира из Бразилии Тьяго Уайлдом. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом. Их матч пройдёт в субботу, 27 апреля.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android