Рублёв — о прерванной серии поражений: с начала недели был более расслабленным

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над аргентинцем Факундо Багнисом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о прерванной серии поражений.

«Не знаю, в чём была разница. С начала недели я чувствовал, что хорошо тренируюсь и играю. Я был более расслабленным. Подумал: „Хорошо, может быть, я наконец выиграю один матч“. И это произошло», — сказал Рублёв после матча.

Соперником Рублёва в третьем круге турнира в Мадриде станет победитель поединка между 28-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной и китайцем Цзюнчэн Шаном (111-й в рейтинге ATP). Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.