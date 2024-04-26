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Зверев уверенно обыграл Чорича и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Зверев уверенно обыграл Чорича и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Немецкий теннисист Александр Зверев, пятая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 34-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2024, пятница. 21:10 МСК
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут. За это время Александр Зверев выполнил пять эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и допустил одну двойную ошибку. На счету Борны Чорича одна подача навылет.

За выход в 1/8 финала Александр Зверев поборется с бывшей 10-й ракеткой мира из Канады Денисом Шаповаловым. Это будет девятая встреча теннисистов: ранее немецкий спортсмен выигрывал матчи в личном противостоянии пять раз, канадец — три.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
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