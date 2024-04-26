Зверев уверенно обыграл Чорича и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев, пятая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 34-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут. За это время Александр Зверев выполнил пять эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и допустил одну двойную ошибку. На счету Борны Чорича одна подача навылет.

За выход в 1/8 финала Александр Зверев поборется с бывшей 10-й ракеткой мира из Канады Денисом Шаповаловым. Это будет девятая встреча теннисистов: ранее немецкий спортсмен выигрывал матчи в личном противостоянии пять раз, канадец — три.