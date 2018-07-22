Отпуск Шараповой и Касаткиной, свадьбы Хингис и Плишковой

В теннисе сейчас относительное затишье. После завершения Уимблдона и его триумфаторы, и те, кто не завоевал там трофеев, но относится к числу топ-игроков, почти всегда берут небольшой отпуск и возвращаются на турниры уже в конце июля — начале августа, когда начинаются крупные соревнования, входящие в US Open Series. Речь в первую очередь о Монреале/Торонто и о Цинциннати — престижных стартах и в мужском, и в женском туре, служащих к тому же отличной подготовкой к US Open.

Впрочем, отсутствие официальных матчей совсем не означает, что всё это время можно расслабляться и отдыхать. Например, Элина Свитолина уже провела совместную тренировку с Энди Марреем. Британец, напомним, вернулся в тур во время травяного сезона, однако Уимблдон пропустил, поскольку не был готов к матчам в пятисетовом формате.

Мария Шарапова на Уимблдоне выступила неудачно, проиграв Виталии Дьяченко уже в первом круге. Также россиянка заранее объявила, что не примет участия в турнире в Сан-Хосе в конце июля – начале августа. Сейчас Мария отдыхает в Италии.

Андрей Рублёв, пропустивший три месяца из-за травмы спины, полученной им на «Мастерс 1000» в Майами, вернулся на корт в Умаге. Год назад в этом хорватском городе он проиграл в финале квалификации, попал в основную сетку как «лаки-лузер» и в итоге завоевал свой первый – и пока единственный – титул в одиночном разряде. К сожалению, без игровой практики Андрею, получившему четвёртый номер посева и прямой выход во второй круг, удалось выиграть только один матч. В четвертьфинале россиянин уступил Робину Хасе.

Новак Джокович тем временем написал два очень больших поста о своей победе на Уимблдоне. Серб рассказал о ни с чем не сравнимых эмоциях, которые испытал, когда смотрел на своего сына Стефана на руках своей супруги во время церемонии награждения, а также о травме локтя, проблемах с мотивацией и недостаточной терпеливости в плане теннисных результатов в последние два года. Также Новак пообещал, что однажды более подробно расскажет о проблемах, с которыми столкнулся в это время, и о своих ощущениях.

У Анжелики Кербер предыдущий сезон получился неудачным скорее по психологическим причинам – травм у неё не было. Как бы то ни было, сейчас немка, в прошлом году выпавшая из топ-20, вернулась в пятёрку лучших и, главное, покорила Уимблдон. Да и в целом в 2018-м она выступает здорово, и вполне возможно, что к концу года будет всерьёз претендовать на возвращение на первую строчку.

Стэн Вавринка в это время хотел играть в Европе на грунтовых турнирах, но врачи запретили ему слишком частую смену покрытий. В целом у швейцарца дела после травмы пока не ладятся – возвращение в тур даётся ему тяжело. Сейчас Стэн ждёт турниров в США на харде, а пока они не начались, расслабляется на отдыхе.

Отправилась на отдых и Дарья Касаткина. Россиянка дошла до четвертьфинала на двух турнирах «Большого шлема» подряд – сначала в Париже, затем в Лондоне. Дарья проводит свободное время в Испании, на Ибице.

Гарбинье Мугуруса тоже расслабляется, но она отдыхает не на море, а в США. Гарбинье сейчас находится в Калифорнии, где, впрочем, сочетает отдых с лёгкими тренировками на корте.

На небольших каникулах находится и Давид Гоффен. Правда, бельгийский теннисист уточнил, что уже в ближайший понедельник, 23 июля, возвращается к работе.

Елена Веснина отдыхать не планировала, однако пока вынуждена находиться вне корта. Россиянка пропустила весь травяной сезон из-за травмы колена, а теперь по той же причине не сыграет на первом в истории Moscow River Cup – московском турнире категории International, который заменил соревнования в Бостаде.

Светлана Кузнецова после травмы восстановилась, но набор формы ей пока даётся тяжело. По ходу предыдущего сезона россиянка играла здорово, однако травма кисти помешала ей попасть в восьмёрку лучших. Пришлось делать операцию, и пока Кузнецова никак не может найти свою игру. Сейчас Светлана тренируется в Майами и сообщает, что там довольно высокая влажность.

Мартина Хингис, в конце прошлого сезона в третий и, скорее всего, последний раз объявившая о завершении карьеры, вышла замуж. Это швейцарка сделала тоже не впервые — в 2010 году она сыграла свадьбу с французским мастером конного спорта Тибо Хутина, но в начале 2013 года они расстались. Бывший муж Хингис обвинил её в изменах. На этот раз избранником 37-летней спортсменки стал 38-летний врач сборной Швейцарии Харальд Лиманн. Пара познакомилась на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро и начала встречаться летом 2016 года.

Чуть раньше вышла замуж и Каролина Плишкова. Избранник экс первой ракетки мира — чешский телеведущий Михал Грдличка, с которым она встречается с начала 2016 года.

Анна Чакветадзе замужем уже давно – с 2014 года. Но сейчас, похоже, в семье ожидается прибавление. Анна выложила своё фото с рукой на животе, сопроводив его подписью на английском «Скоро начнётся новая глава». На поздравления в комментариях с беременностью Чакветадзе ответила «Спасибо».

Если Чакветадзе давно завершила карьеру – свой последний официальный турнир она сыграла в 2012 году, – то некоторые теннисистки становятся мамами задолго до ухода из тенниса. Нет нужды лишний раз напоминать о статусе Серены Уильямс, Виктории Азаренко или Евгении Родиной, а вот про Мэнди Минеллу вспомнить стоит, тем более что повод есть. Люксембуржская теннисистка в 32 года впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде – произошло это в Гштааде. Мэнди родила дочку в октябре 2017 года, а в начале февраля этого года вернулась в тур.