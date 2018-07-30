Екатерина Макарова защищает титул в Вашингтоне

Турнир WTA/Premier. Сан-Хосе (Калифорния, США). Mubadala Silicon Valley Classic



Призовой фонд: $ 799 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 июля – 5 августа.

Разница во времени с Москвой: -10 часов.

Заявка на турнир (от 18.06.2018): Гарбинье Мугуруса (3/WC), Винус Уильямс (9/WC), Мэдисон Кис (10), Элисе Мертенс (17), Йоханна Конта (22), Чжан Шуай (29), Михаэла Бузэрнеску (30), Мария Саккари (35), Тимя Бабош (36), Дариэль Коллинз (42).

Полный список участников.



Отказались от участия: Коко Вандевей (15), Мария Шарапова (23), Анастасия Павлюченкова (28), Полона Херцог (64), Катрин Беллис (67).

Действующий победитель (Стэнфорд): Мэдисон Кис.

Турнир разыгрывается с 1971 года и является старейшим из проводящихся ныне чисто женских соревнований. Сначала он разыгрывался в Сан-Франциско, затем в Окленде – ещё одном городе на берегу залива Сан-Франциско (1979-1996), затем 21 год он проводился в Taube Tennis Center – в университетском городке Стэнфордского университета, недалеко от Пало-Альто (Калифорния). А с этого года переместился в ещё один калифорнийский город – Сан-Хосе. Американка Линдсей Дэвенпорт завоевала тут рекордные 9 титулов – три в одиночке и 6 в паре, причём все с разными партнёршами. Непосредственно в одиночном разряде 5 побед у Мартины Навратиловой, четыре – у Ким Клейстерс. Из представительниц России побеждала Анна Чакветадзе (2007). До финала доходила Мария Шарапова (2010). Значилась она в заявке и в этом году, но решила сняться, как и Анастасия Павлюченкова. Посев возглавила Гарбинье Мугуруса, которой предоставили «уайлд-кард». Помимо неё в сетке есть ещё несколько бывших первых ракеток мира – Виктория Азаренко и сёстры Уильямс.

Турнир WTA/International. Вашингтон (США). Citi Open



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 июля – 5 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 18.06.2018): Каролина Возняцки (2), Слоан Стивенс (4), Наоми Осака (18), Екатерина Макарова (34), Александра Крунич (39), Донна Векич (55), Юлия Путинцева (57), Светлана Кузнецова (58), Наталья Вихлянцева (105), Софья Жук (Q).

Полный список участников.



Отказались от участия: Анастасия Севастова (20), Барбора Стрыцова (24), Дарья Гаврилова (25), Леся Цуренко (37), Камила Джорджи (47), Кирстен Флипкенс (48), Се Шувэй (52), Зарина Дияс (54), Моника Никулеску (59).

Снялись с турнира: Бьянка Андрееску (WC).

Действующий победитель: Екатерина Макарова.

Турнир создан в городе Колледж-парк, штат Мэриленд, на базе соревнований ITF. В 2011 году первый титул уровня WTA завоевала россиянка Надежда Петрова. В следующем сезоне соревнования были перенесены в комплекс William H.G. FitzGerald Tennis Center в Вашингтоне и объединены с местным мужским турниром. Чемпионками там становились Магдалена Рыбарикова (2012, 2013), Светлана Кузнецова (2014), Слоан Стивенс (2015), Янина Викмайер (2016) и Екатерина Макарова (2017). Помимо Кузнецовой и Макаровой в сетке нынешнего розыгрыша значатся ещё две представительницы России – Наталья Вихлянцева и Софья Жук, выигравшая квалификационный турнир. А возглавили посев представительницы топ-3 рейтинг-листа WTA – Каролина Возняцки и Слоан Стивенс.

Турнир АТР World Tour 500. Вашингтон (США). Citi Open



Призовой фонд: $ 1 890 165.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 июля – 5 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 18.06.2018): Александр Зверев (3), Давид Гоффен (9), Джон Иснер (10), Кайл Эдмунд (17), Люка Пуи (18), Чхун Хён (20), Ник Кирьос (21), Денис Шаповалов (23), Кей Нисикори (27), Андрей Рублёв (32), Карен Хачанов (36), Евгений Донской (76), Михаил Южный (94), Даниил Медведев (WC), Стэн Вавринка (WC), Энди Маррей (SR).

Полный список участников.



Отказались от участия: Кевин Андерсон (8), Томаш Бердых (19), Александр Долгополов (64), Юки Бхамбри (84).

Действующий победитель: Александр Зверев.



Мужской турнир в Вашингтоне разыгрывается с 1969 года. Во время реформы календаря 2009 года он получил категорию ATP 500. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Андре Агасси – пять (1990, 1991, 1995, 1998, 1999). Действующим чемпионом является немец Александр Зверев, который в нынешнем году посеян под первым номером. В сетке среди прочих значатся и пятеро россиян – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Евгений Донской, Михаил Южный и Даниил Медведев (WC). Сыграют в Вашингтоне и трёхкратные чемпионы турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка и Энди Маррей, которые никак не могут набрать былые обороты после травм и операций.

Турнир АТР World Tour 250. Лос-Кабос (Мексика). Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex



Призовой фонд: $ 715 455.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 30 июля – 4 августа.

Разница во времени с Москвой: -9 часов.

Заявка на турнир (от 18.06.2018): Хуан-Мартин дель Потро (4), Сэм Куэрри (13), Фабио Фоньини (15), Адриан Маннарино (26), Дамир Джумхур (29), Фелисьяно Лопес (37), Жиль Мюллер (46), Тейлор Фритц (69).

Полный список участников.



Отказались от участия: Джек Сок (18), Филип Краинович (30), Мэттью Эбден (60), Джон Миллман (63).

Снялись с турнира: Райан Харрисон (58).

Действующий победитель: Сэм Куэрри.



Турнир ATP в Лос-Кабосе – муниципалитете в мексиканском штате Baja California Sur – проводится третий год подряд. Чемпионами становились хорват Иво Карлович и американец Сэм Куэрри. В этом году посев возглавили Хуан-Мартин дель Потро и Фабио Фоньини.

Турнир АТР World Tour 250. Кицбюэль (Австрия). Generali Open



Призовой фонд: € 501 345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 30 июля – 4 августа.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 18.06.2018): Доминик Тим (7), Филипп Кольшрайбер (24), Фернандо Вердаско (33), Робин Хасе (43), Максимильян Мартерер (49), Жиль Симон (54), Душан Лайович (56), Ян-Леннард Штруфф (67).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ришар Гаске (25), Альберт Рамос-Виньолас (39), Гаэль Монфис (42), Жоау Соуза (47), Гидо Пелья (73), Пабло Куэвас (75).

Действующий победитель: Филипп Кольшрайбер.



Это заключительный в сезоне турнир на грунте. Дальше будет проводиться только серия соревнований на харде, а осенью – в зале. Чемпионат Австрии проводится с 1894 года, ещё со времён Австро-Венгрии. Первые розыгрыши состоялись в Праге. В 1921 году, после распада империи, турнир перебрался в Вену, а с 1952 года стал переезжать в другие австрийские города – Зальцбург, Пёрчах, Кицбюэль и Грац. С 1969 года соревнования закрепились в своём нынешнем месте – тирольском горнолыжном курорте Кицбюэль. Действующим чемпионом является немец Филипп Кольшрайбер. Он и возглавил посев нынешнего розыгрыша вместе с ведущим австрийским теннисистом Домиником Тимом.