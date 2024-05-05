Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом и стал победителем «Мастерса» в Мадриде
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Завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречались восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP). Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5 — и стал победителем турнира в Мадриде.
Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Спортсмены провели на корте 2 часа 49 минут. Россиянин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету канадского теннисиста 14 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Отметим, что Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).
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