Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом и стал победителем «Мастерса» в Мадриде

Завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречались восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP). Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5 — и стал победителем турнира в Мадриде.

Спортсмены провели на корте 2 часа 49 минут. Россиянин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету канадского теннисиста 14 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).