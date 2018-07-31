Красота дня. Эта девушка только что покорила Москву

Сербский теннис – уникальное явление. Небольшая по российским меркам балканская страна, измученная войнами, население которой составляет всего 7 млн человек, дала миру сразу трёх первых ракеток мира – Новака Джоковича, Елену Янкович и Ану Иванович. Правда, эти девушки уже не выступают, а вот Джокович после тяжёлой травмы и операции на локте буквально пару недель назад выиграл свой 13-й «шлем» в карьере – Уимблдон-2018. Добивались сербские теннисисты и командных успехов – мужчины выиграли Кубок Дэвиса в 2010 году, а женщины добрались до финала Кубка Федерации в 2012-м. Прекрасным видится и будущее тенниса в Сербии. Достаточно посмотреть на успехи 17-летней Ольги Данилович. Да какое будущее? Это уже настоящее.

На первом в истории турнире Moscow River Cup, который на днях завершился в российской столице, для Ольги Данилович наступил по-настоящему звёздный час. Впервые пробившись в основу турнира WTA, юная сербка не стушевалась, выиграла подряд у четырёх теннисисток из топ-100 – Анны Шмидловой, Кайи Канепи, Юлии Гёргес и Александры Саснович, вышла в финал и там одержала победу.

На данный момент у Ольги Данилович 100-процентный показатель в матчах против игроков топ-10. В четвертьфинале турнира в Москве она впервые сыграла с такой сильной соперницей – с Юлией Гёргес, 1-й ракеткой соревнований и 10-й в мире. Ольга не стушевалась, бесстрашно сражалась с немкой и обыграла ту её же оружием, продемонстрировав отличную подачу и прекрасный приём. В итоге грозная Гёргес была повержена всего за 1 час 17 минут – 6:3, 6:3.

Наверняка то, как играть с соперниками из топ-10, Ольге подсказал её наставник – бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха, который помогает юной спортсменке с 2016 года. В бытность спортсменом Корретха дважды доходил до финалов турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос»-1998, 2001), выиграл итоговый чемпионат ATP-1998 и ещё 16 турниров в одиночном разряде, а также 31 раз за карьеру обыграл представителя топ-10.

Финал московского турнира Данилович вместе с ровесницей Анастасией Потаповой из России превратила в настоящий триллер, который продлился 2 часа 20 минут. Сербка проигрывала 0:3 и 1:4, но совершила рывок в концовке первой партии – 7:5, во втором сете при счёте 5:4 она на матчболе допустила двойную ошибку и проиграла этот сет на тай-брейке. В третьем сете девушки поочередно делали брейки, и уже Потапова при счёте 4:3 и 40:0 не смогла взять свой гейм. Ну а в концовке Ольга снова поднажала и добилась победы. Девушки давно друг друга знают, не раз сражались по юниорам друг с другом, и тогда в основном побеждала россиянка. Однако во взрослом туре счёт открыла Данилович. Теннисистки уверены, что эта встреча для них далеко не последняя.

По юниорам Ольга Данилович, конечно же, играла не только с Анастасией Потаповой. В частности, она едва не собрала «Карьерный шлем» в парном юниорском разряде, победив на «Ролан Гаррос»-2016, Уимблдоне и US Open-2017. Возможно, победу в Австралии сербка отложила на взрослую карьеру. Добавим, что 17-летняя теннисистка уже дебютировала в матчах за сборную Сербии в Кубке Федерации и в трёх парных матчах потерпела поражения, а вот все три свои одиночки выиграла, в том числе и у представительницы команды Латвии Анастасии Севастовой. Добавим, что затем латвийки вышли в плей-офф Мировой группы II и там выбили сборную России.

Любопытно, что успеха на Moscow River Cup могло и не быть, поскольку Ольга начала турнир с квалификации, в финале которой проиграла испанской теннисистке Пауле Бадосе-Хиберт. По словам теннисистки, она уже была с мамой на финальной прогулке по Красной площади перед отъездом домой, когда ей позвонил тренер и радостно сообщил, что надо срочно возвращаться на стадион и готовиться к турниру, на который она всё же попала в качестве лаки-лузера. Так что к успеху Данилович косвенно приложили руку и Ирина Бегу с Петрой Мартич, которые снялись с соревнований уже после опубликования сетки и освободили одно из мест как раз для сербки.

Ольга теперь может смело называть Красную площадь счастливым местом, а Москву – счастливым городом, поскольку в 2016 году она на тех же кортах НТЦ имени Самаранча выиграла чемпионат Европы до 16 лет, а спустя два года завоевала там же свой первый титул WTA.

Благодаря победе в Москве Ольга солидно пополнила свою очковую копилку в зачёте рейтинга WTA. Теперь у сербки в активе 579 очков (280 из которых достались за победу на Moscow River Cup), она взлетела со 187-го места на 112-е (на 75 мест). Жаль, что заявка на US Open уже закрыта, но с такой игрой сербская левша может рассчитывать на успех в квалификации в Нью-Йорке или же попросить «уайлд-кард» в основную сетку.

Когда журналисты попытались выяснить у Данилович, кто для неё был кумиром в теннисе, в надежде, что она назовёт знаменитую сербскую красотку Ану Иванович, Ольга как отрезала, что всегда восхищалась Новаком Джоковичем, который был и остаётся для неё образцом настоящего спортсмена. Но и у Аны с Еленой Янкович были замечательные успехи в карьере.

Отметила московская публика у Ольги Данилович и её превосходные внешние данные, однако сама спортсменка гонит прочь все мысли о подиуме, фотосессиях и прочей гламурной активности, подчёркивая: «Я играю в теннис не для того, чтобы быть моделью, а чтобы просто играть. Я получаю удовольствие от того, что я делаю – от борьбы, от соревнований».

Многие отмечают спортивную стать Ольги Данилович. А как могло быть иначе, если её папа – известный югославский баскетболист Предраг «Саша» Данилович – серебряный призёр Олимпиады-1996 в Атланте, двукратный чемпион Европы (1995, 1997), поигравший в клубах НБА «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». Ольга не смогла объяснить журналистам, почему родители выбрали для неё теннис, посчитав, что индивидуальные виды спорта ей подходят больше, чем командные. Но добавила, что и в баскетбол она играть умеет, но, конечно, не на профессиональном уровне.

Мама спортсменки – Светлана (урожденная Радошевич), репортёр на РТС (Радио-Телевидение Сербии), — старается помогать развитию карьеры дочери. Была она и на турнире в Москве и первой поздравила дочь с победой. Наверняка не последней в её многообещающей карьере.

Где дальше можно будет увидеть Ольгу Данилович? Конечно же в WTA-туре, куда она так стремительно ворвалась. И ровно через год она снова приедет в Москву, чтобы защитить свой первый титул.