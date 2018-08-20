Золото не всегда блестит. Джокович собрал «Золотой Мастерс»

Пять лет, пять финалов

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Новак Джокович добился второй крупной турнирной победы за это лето. При этом с учётом обстоятельств триумф в Цинциннати можно поставить даже выше успеха на Уимблдоне – во всяком случае, он точно был очень долгожданным, и именно он вписал имя серба в теннисную историю. Хотя количество выигранных «Мастерсов» считают и сравнивают гораздо реже, чем количество «Шлемов» или недели на первой строчке, но здесь был особый случай – Новак стал первым теннисистом, завоевавшим трофеи на всех девяти существующих в данный момент турнирах серии «Мастерс».

Свои первые соревнования этой серии Новак выиграл в 2007 году – тогда он стал чемпионом в Майами и в Канаде. В 2008-м Джокович добавил к этому победы в Индиан-Уэллсе и Риме, а в следующем сезоне покорил Париж. Ещё через два года он одержал победу на домашнем турнире Рафаэля Надаля, в Мадриде, а в 2013-м выиграл и самый любимый турнир испанца, Монте-Карло. Новак прервал его серию из восьми титулов, обыграв Рафаэля в финале в двух партиях. «Мастерс» в Шанхае Джокович выиграл годом раньше, в 2012-м, так что именно с апреля 2013 года для полной коллекции сербу не хватало только Цинциннати. Пять раз Новак выходил здесь в финал – в 2008, 2009, 2011, 2012 и 2015 годах. Финалы в 2008-м и 2011-м Джокович проиграл британцу Энди Маррею, а в трёх других финалах уступил швейцарцу Роджеру Федереру. За все эти пять матчей Новак не взял ни одного сета.

Трудности по пути к шестому финалу у Джоковича начались почти сразу, со второго матча. Он проиграл первый сет Адриану Маннарино, но за две следующие партии отдал ему всего три гейма. В третьем круге Новак встретился с Григором Димитровым – прошлогодним чемпионом этого «Мастерса», который сейчас, впрочем, далёк от лучшей формы. Болгарин, завершивший прошлый сезон на третьей строчке, тоже взял у Джоковича первую партию, а в итоге потерпел поражение. Кстати, в новом рейтинг-листе Григор потерял три позиции и опустился на восьмое место.

В четвертьфинале Новак в трёх напряжённых сетах обыграл канадца Милоша Раонича, который, как и Джокович, недавно был травмирован. При этом из-за дождей четвертьфинальный поединок прошёл в тот же день, что и доигровка поединка с Димитровым, но сил сербу хватило. Наконец, в полуфинале Джокович взял у Марина Чилича реванш за поражение с матчбола в недавнем финале турнира в Лондоне, победив и его в трёх сетах.

Голодный Джокович и прагматичный Федерер

Последней преградой серба на пути к долгожданному титулу был семикратный чемпион этого «Мастерса», ни разу не проигрывавший здесь в финале Роджер Федерер. Швейцарец по ходу турнира одержал волевую победу над своим соотечественником Стэном Вавринкой в четвертьфинале, а полуфинал с Давидом Гоффеном получился односетовым – бельгиец снялся через два гейма после поражения на тай-брейке первой партии. Два первых соперника Роджера, Петер Гоёвчик и Леонардо Майер – игроки совсем другого уровня, так что по ним оценивать форму Федерера точно не стоило. А в последних матчах у швейцарца была заметна проблема, которую после поражения от Кевина Андерсона на Уимблдоне хорошо описал Марк Россе.

«Я думаю, что в 2018 году он играет не на таком высоком уровне, как в 2017-м. В прошлом сезоне он постоянно рисковал, действовал агрессивно против любого соперника, атаковал и с форхенда, и с бэкхенда. При этом его стремление улучшить удар слева было видно ещё в финале US Open—2015, когда он уступил Новаку Джоковичу. К 2017-му стремление воплотилось в реальность. Не забывайте, что он упал на 17-ю позицию и оказался бы ещё ниже, если бы неудачно сыграл в Австралии. Он вернулся в тур как охотник, и впервые за 15 лет он не был тем, от кого ждут победы на любом турнире.

Год спустя он вновь стал первой ракеткой мира. Но при этом он что-то потерял — стал больше прагматиком, чем охотником. Хотя он и победил в финале Australian Open, но было ощущение, что он слишком спокойно чувствовал себя в той игре с Марином Чиличем, был уверен, что всё контролирует. В финале Индиан-Уэллса было такое же чувство, и там он проиграл Хуану-Мартину дель Потро с матчболов. В Штутгарте он не победил ни одного серьёзного соперника. В Галле они ему тоже не встретились, но всё равно он проиграл финал Борне Чоричу. На таком уровне нельзя контролировать игру, в профессиональном туре такого не бывает, за исключением разве что Рафаэля Надаля на „Ролан Гаррос“. Нужно играть, биться, дерзать».

Относиться к таким словам можно по-разному, но, на мой взгляд, это очень удачное описание происходящего с Федерером. Можно вспомнить ещё и давнюю цитату Валерия Газзаева из времён, когда он тренировал ЦСКА – про «академиков с тросточками». Возникает ощущение, что появившийся после возвращения в тур спортивный задор у Роджера несколько иссяк, и он сейчас ближе к своему состоянию середины 10-х годов, когда он на протяжении нескольких лет не выигрывал турниров «Большого шлема», хотя и держал высокий уровень.

Джокович, залечив травму локтя и разобравшись в себе, напротив, голоден до побед. Он выгрыз зубами полуфинальный матч Уимблдона у Надаля (хотя четвёртый сет и провёл слабо), уверенно выиграл финал, и теперь прошёл тяжёлую дорогу по пути к финалу в Цинциннати. У серба было игровое преимущество на протяжении большей части решающего поединка, и он его реализовал. В первой партии всё решил один брейк, а во второй сначала Федерер повёл с брейком, но затем Джокович дважды взял подачу соперника. Интересно, что все три реализованных сербом брейк-пойнта он получил благодаря двойным ошибкам соперника. При этом сам Новак на единственном брейк-пойнте Роджера в матче тоже допустил двойную.

Одержав победу за полтора часа со счётом 6:4, 6:4, Джокович начал радостно прыгать по корту. Теперь в его коллекции нет только одного значимого трофея – золота Олимпиады. На Олимпийских играх лучшим результатом Новака остаётся бронзовая медаль Пекина-2008. Все остальные крупные турниры, включая доживающий свой последний год в историческом виде Кубок Дэвиса, серб хотя бы раз да выигрывал.

На «Мастерсах» ближе всех к его результату, конечно, другие теннисисты «Большой четвёрки». Рафаэль Надаль ни разу не выигрывал в Майами и Париже. Правда, он не побеждал и в Шанхае, но в 2005 году стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, когда он проводился осенью на харде в зале, а Шанхай занял именно его место в календаре – так что формально можно считать, что испанцу не хватает двух «Мастерсов». Федерер не был чемпионом на двух грунтовых «Мастерсах» — в Монте-Карло и Риме. Маррей никогда не побеждал в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло. При этом понятно, что едва ли Роджер вообще ещё хоть раз выступит в том же Монте-Карло, не говоря уже о победе, а Рафаэль вряд ли будет ложиться костьми, стремясь завоевать титул в Париже.

В любом случае Новак – первый, кому удалось собрать золотую коллекцию «Мастерсов», и это достижение навсегда останется при нём.

Бертенс победила всю элиту

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В женском турнире свой первый крупный титул завоевала Кики Бертенс. Голландка проводит отличный сезон, по ходу которого она уже была в финале одного из крупнейших соревнований после «Шлемов» — Premier Mandatory в Мадриде. Однако тот турнир проводится на любимом покрытии Кики, грунте, а здесь уложен не просто хард, а быстрый хард – один из самых быстрых на открытом воздухе. Тем не менее, Бертенс удалось адаптировать свой теннис к быстрому покрытию. Она стала лучше подавать и агрессивнее играть с задней линии, при этом сохранив стабильность ударов.

Кики и в Монреале выступила неплохо, пройдя двух чешек из топ-10 – Каролину Плишкову и Петру Квитову – а в Цинциннати по пути к титулу победила сразу четырёх игроков из первой десятки. Каролина Возняцки, правда, снялась после проигрыша стартовой партии, но всё равно это считается за победу. Затем Бертенс обыграла Элину Свитолину, вновь Квитову и, наконец, Симону Халеп в финале. Румынка шла за вторым титулом подряд, но Кики спасла тай-брейк второй партии с матчбола, а на решающий сет сил у первой ракетки мира не осталось – 2:6, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу голландки. Благодаря этой победе Бертенс поднялась на рекордную для себя 13-ю строчку и, соответственно, попадёт в верхнюю половину посева на US Open.

Первый титул Макаровой без Весниной с 2009 года

А в женском парном разряде чемпионкой стала Екатерина Макарова, завоевавшая свой первый титул в этом разряде не с Еленой Весниной за девять лет (вместе с Весниной она выиграла 12 турниров). До того Екатерина выиграла всего один турнир WTA с другой напарницей – Фес-2009 с Алисой Клейбановой, что произошло задолго до формирования её пары с Еленой. Сейчас Веснина травмирована, поэтому Макаровой приходится играть в паре с разными теннисистками в ожидании её возвращения. На прошлой неделе Екатерина дошла до финала в Монреале вместе с Чжан Латишей, но они проиграли Эшли Барти и Деми Схурс. В Цинциннати Макарова выступала вместе с Люцией Градецкой, и в финале ей удалось взять реванш у Схурс, напарницей которой здесь была Элисе Мертенс – 6:2, 7:5.