Фиаско Шараповой и Федерера на US Open

Шарапова впервые проиграла матч в вечерней сессии US Open

Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал US Open, где не была с 2012 года. В четвёртом раунде россиянку обыграла Карла Суарес-Наварро. На старте матча Мария упустила двойной брейк-пойнт и в итоге проиграла четыре гейма подряд. При этом одну из своих подач Шарапова практически полностью отдала на двойных ошибках, сделав их три раза подряд! После этого Мария включилась в борьбу и почти отыгралась, но при счёте 5:4 и 0:30 на подаче соперницы допустила несколько неточностей.

Во втором сете было больше затяжных геймов, но Шарапова по-прежнему слишком много ошибалась. Подача начала работать лучше, а вот ошибок с игры меньше не стало. Россиянка никак не могла приспособиться и к резким контратакам соперницы. К тому же Карла боролась за все мячи, и это помогло ей взять все затяжные геймы партии – 6:4, 6:3 в пользу испанки.

Между прочим, Мария впервые проиграла матч вечерней сессии на US Open – до того она одержала победы во всех 23 поединках, игравшихся вечером по времени Нью-Йорка. Днём Шарапова победила только в 15 матчах из 25. На этом US Open она провела все четыре встречи в вечерней сессии. Таким расписанием до матча был недоволен тренер Суарес-Наварро, считавший, что игра должна была состояться днём. Впрочем, вряд ли он хочет жаловаться теперь. Карла, кстати, одержала победу в свой день рождения – 3 сентября ей исполнилось 30 лет.

С. Уильямс в одном шаге от возвращения в топ-20 С. Уильямс победила Канепи и постарается взять реванш у Плишковой за полуфинал US Open – 2016, Надаль прошёл Басилашвили и сыграет с Тимом.

Стабильность Кис на «Шлемах»

Суарес-Наварро дальше сыграет с Мэдисон Кис. Американка установила личный рекорд, дойдя как минимум до четвертьфинала на трёх турнирах «Большого шлема» за один сезон. В Мельбурне она проиграла как раз в четвертьфинале, а в Париже стала полуфиналисткой и уступила Слоан Стивенс. Ей же Мэдисон проиграла в финале US Open – 2017. Сейчас она уверенно идёт по сетке и вполне может сделать оставшиеся для повторения прошлогоднего результата два шага. Пока что Кис проиграла только один сет – Александре Крунич в третьем круге – да и то после этого за две следующие партии отдала ей всего три гейма. В 1/8 финала она разгромила Доминику Цибулкову – 6:1, 6:3. При этом двумя днями ранее словачка выбила Анжелику Кербер.

Подача подвела Соболенко

Арина Соболенко не сумела пробиться в свой первый четвертьфинал «Шлема» в карьере. Собственно говоря, и для неё, и для Наоми Осаки на кону стоял первый выход в восьмёрку лучших на турнире «Большого шлема». Соболенко вышла на матч с хорошим настроем, здорово подавала, но затем Осака перехватила инициативу и сделала два брейка. Во второй партии Арина прибавила в остроте ударов с задней линии и начала регулярно переигрывать соперницу, а Наоми стала допускать слишком много ошибок. Белоруска едва не оформила «скрытую баранку», но при 5:1 упустила двойной сетбол на приёме. Впрочем, на сет она подала уверенно.

Положенным регламентом десятиминутным перерывом в связи с жарой обе воспользовались не полностью, вернувшись на корт через шесть минут после завершения партии и продолжив матч. Соболенко первой сделала брейк, но Осака тут же отыгралась. После этого у японки было явное преимущество – она легко брала подачи, а Арина, напротив, с трудом спасала свои геймы. Мешали белоруске и двойные ошибки, которых за этот сет набралось шесть штук. Она спасла один гейм с тройного брейк-пойнта, ещё один – с 0:30. При счёте 4:5 Соболенко отыграла тройной матчбол, но на четвёртом матчбола допустила двойную.

Слишком сильно расстраиваться Арине не стоит – она и так блестяще провела последние недели. Перед US Open белоруска сыграла в полуфинале Цинциннати, уступив только Симоне Халеп, и завоевала свой первый титул в Нью-Хэйвене. Благодаря этим результатам она дебютировала в топ-20. Правда, она ещё может потерять место в двадцатке — для этого нужно чтобы Серена Уильямс, Анастасия Севастова и Карла Суарес-Наварро вышли в полуфинал. Если хоть одна из них проиграет в четвертьфинале, то Арина почти наверняка останется в топ-20.



Первый четвертьфинал Цуренко

Осаку дальше ждёт ещё одна дебютантка четвертьфиналов «Шлемов» — Леся Цуренко. Украинская теннисистка одержала волевую победу над Маркетой Вондроушовой – 6:7 (3:7), 7:5, 6:2. Обе нервничали и очень много ошибались, но в итоге Леся оказалась чуть сильнее.

Федерер сенсационно проиграл Миллману

Впрочем, много ошибок было не только у Цуренко и Вондроушовой. Грешил неточностями и Роджер Федерер, который играл с Джоном Миллманом. Казалось, что это достаточно лёгкий соперник, и швейцарец не испытает с ним больших проблем – особенно после уверенной победы над Ником Кирьосом в предыдущем круге. Однако на деле всё вышло совсем иначе. Роджер уверенно взял первый сет, сделав брейк в стартовом гейме и завязывая борьбу на приёме практически в каждом гейме после этого.

Казалось, всё идёт неплохо, но во второй партии Джон заиграл в более атакующий теннис, а Роджер стал слишком много ошибаться. Швейцарец сумел взять гейм в начале сета с семи (!) брейк-пойнтов и затем повёл со счётом 5:3, но проиграл подачу на партию с двойного сетбола и в итоге отдал четыре гейма подряд.

Третий сет прошёл без брейков, и у Федерера был шанс завершить всё в свою пользу одним ударом на тай-брейке, однако сетбол он снова не реализовал, а Миллман своим шансом воспользовался. В четвёртой партии швейцарец повёл с брейком – и опять проиграл подачу. А тай-брейк Роджер на этот раз просто провалил, проиграв шесть очков подряд. Два матчбола на своей подаче он спас, но с третьей попытки Джон завершил поединок в свою пользу. Для австралийца это первая победа над игроком топ-10 и первый четвертьфинал на «Шлеме» в карьере.

Клинтон увидел поражение Федерера

Среди зрителей на матче Федерера был и бывший президент США Билл Клинтон.

Эмоциональный болельщик

Очень сильно переживал за Роджера и один из обычных болельщиков. Вот, например, момент с тай-брейка третьей партии, когда швейцарец упустил перевес в мини-брейк.

Джокович почти вернулся в топ-5

Миллман, помимо прочего, не дал состояться новой битве Федерера и Джоковича. Новак свою часть работы для этого поединка выполнил исправно, победив Жоау Соузу в трёх партиях – 6:3, 6:4, 6:3. В лайв-рейтинге, кстати, серб уже входит в топ-5 и в случае победы над Миллманом фактически гарантирует себе место в первой пятёрке.

Чилич продолжает борьбу

Главный соперник Новака в борьбе за место в топ-5 после US Open — Марин Чилич. Хорват тоже уверенно вышел в четвертьфинал, обыграв Давида Гоффена со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4. Следующим соперником Марина станет Кей Нисикори, разобравшийся с Филиппом Кольшрайбером в трёх сетах (6:3, 6:2, 7:5). Чиличу нужно выступить на турнире лучше, чем Джоковичу, чтобы оказаться впереди серба в рейтинге.

Три россиянки сыграют в четвертьфинале US Open в парном разряде

Ещё две пары с участием российских теннисисток присоединились к Ирине Хромачёвой в четвертьфинале турнира. Екатерина Макарова с Люцией Градецкой обыграли Магду Линетт и Айлу Томлянович (6:4, 6:4), а Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова победили Кэролайн Доулхайд и Кристину Макхэйл (6:4, 6:3).