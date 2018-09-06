Нисикори бьёт рекорды, а Джокович расправился с обидчиком Федерера

Любимый «Шлем» Нисикори

Для Кея Нисикори US Open, безусловно, является любимым турниром «Большого шлема» — по крайней мере, в плане результатов. Четыре года назад именно здесь он в первый и пока единственный раз вышел на «мэйджоре» в финал, где легко проиграл Марину Чиличу. В 2016-м японец вышел здесь в полуфинал, уступив там будущему чемпиону – Стэну Вавринке. На всех остальных турнирах «Большого шлема» лучшим результатом Кея является четвертьфинал.

На этот раз в четвертьфинале Нисикори победил своего соперника по финалу четырёхлетней давности. Чилич здорово начал матч – отлично подавал и на задней линии играл намного острее соперника. Он уверенно взял первый сет и повёл с брейком во втором, но вдруг провалил свою подачу, да и вообще стал много ошибаться. Между прочим, до того в геймах Марина не было счёта хуже, чем 0:15. А тут провал растянулся настолько, что Кей выиграл шесть геймов подряд – четыре во второй партии и ещё два в третьей!

Лишь в этот момент хорват пришёл в себя и заиграл острее. Он сумел сравнять счёт, но, взяв подачу соперника на тай-брейке, сделал две двойные ошибки подряд. Кей воспользовался этим подарком и взял партию. В четвёртом сете Марин всё же стал лучше подавать и вернул себе остроту ударов, которая была в начале матча. Но на решающую партию хорвата не хватило – посыпались ошибки. Нисикори тоже допускал немало неточностей, что и неудивительно – шёл четвёртый час игры в жаркую и влажную погоду. Тем не менее, в итоге Кей оказался немного выносливее и точнее и одержал победу со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Нисикори выиграл свой 121-й решающий сет в карьере. При этом на его счету всего 39 поражений в решающих партиях, что делает его лучшим теннисистом в истории Открытой эры по соотношению выигранных и проигранных решающих сетов среди тех, кто сыграл их не менее 75. А Чилич, кстати, потерпел всего два поражения в десяти пятисетовых матчах на US Open — и оба как раз от Нисикори.

Овация в честь Агасси

Зрители на трибунах, конечно, внимательно смотрели этот поединок, но самую громкие аплодисменты за всё время игры были адресованы отнюдь не участникам матча, а Андре Агасси. Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион получил настоящую овацию, когда его показали на экране стадиона. Андре в ответ кланялся и раздавал воздушные поцелуи двумя руками, как делал когда-то после своих побед. Кстати, Агасси – один из пяти обладателей «Карьерного шлема», причём трое (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) собрали его уже после завершения Андре карьеры. Кроме того, он и Надаль – единственные теннисисты, сделавшие «Золотой карьерный шлем» (все четыре «мэйджора» плюс Олимпиада в одиночном разряде).

Джокович разобрался с обидчиком Федерера

Следующим соперником Нисикори будет Новак Джокович. Кстати, их пути тоже пересекались на US Open – 2014 – тогда Кей выиграл в полуфинале в четырёх сетах. Впрочем, серб с тех пор многократно побеждал японца на других турнирах. Общий счёт личных встреч – 14-2 в пользу Новака! На харде он ведёт со счётом 7-2. А в четвертьфинале Джокович победил Джона Миллмана, который выбил из турнира Роджера Федерера. Нельзя сказать, что это была совсем лёгкая прогулка – три сета (6:3, 6:4, 6:4) теннисисты играли почти три часа.

В матче было немало упорных геймов, и ошибался Новак явно больше, чем ему хотелось бы, но ход игры он контролировал. Единственный брейк Джон сделал, когда уже уступал в третьей партии. Кстати, у Джоковича в этот день была низкая реализация брейк-пойнтов – всего 4 из 20.

Осака разгромила Цуренко

В женских четвертьфиналах борьбы толком не получилось. Наоми Осака, в предыдущем круге с трудом одолевшая Арину Соболенко, разгромила Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:1. Украинка сама много ошибалась, сделав за час больше 30 невынужденных ошибок. В матче были затяжные геймы, но почти все они оставались за японкой. Кстати, впервые в истории Открытой эры до полуфинальной стадии турнира «Большого шлема» одновременно добрались и мужчина, и женщина из Японии. А для Осаки это, конечно, и лучший личный результат на «Шлемах».

Кис в шаге от защиты очков за прошлогодний финал

За место в финале Наоми поспорит с Мэдисон Кис. Прошлогодняя финалистка турнира играла с Карлой Суарес-Наварро, которая выбила Марию Шарапову. Кис ни разу не позволила сопернице сделать брейк – в нужные моменты подача ей всегда помогала.

В первой партии теннисистки до последнего шли вровень, и лишь в десятом гейме Мэдисон удалось успешно сыграть на приёме. Во втором сете Кис прибавила в атаке и в итоге задавила соперницу своими сильными ударами – 6:4, 6:3. Кстати, для Мэдисон это уже второй полуфинал «Шлема» в нынешнем сезоне после «Ролан Гаррос». Кроме того, на Australian Open она добралась до четвертьфинала.

Жара в Нью-Йорке

Днём в Нью-Йорке по-прежнему стоит жара с высокой влажностью. Впрочем, женским полуфиналам это точно не помешает – оба матча состоятся в вечерней сессии, ночью по Москве.

Марафон покупок Плишковой

Каролина Плишкова после проигрыша Серене Уильямс в четвертьфинале устроила марафон покупок в Нью-Йорке, на который, похоже, потратила не меньше сил, чем на теннисные матчи.

Возняцки на обложке журнала

Другая Каролина, Возняцки, в очередной раз появилась на обложке журнала – теперь на яхте.

Свитолина на отдыхе

Элина Свитолина продолжает наслаждаться небольшим отдыхом. Украинская теннисистка выложила фотографию на берегу моря с подписью «Хотите ко мне присоединиться?»

Иванович наслаждается морем

А Ана Иванович может быть на море столько, сколько захочет. По крайней мере, торопиться на тренировки ей точно не нужно.