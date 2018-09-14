Когда дружба победить не может. В матче Россия – Беларусь ничья после 1-го дня

Союзные разборки

В последнее время россияне в командных теннисных соревнованиях довольно часто стали встречаться с соперниками из бывших союзных республик. В апреле 2016-м в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации россиянки принимали дома сборную Беларуси, и гости, ведомые Викторией Азаренко, нанесли поражение команде России. В апреле 2018-го уже в плей-офф Мировой группы II в Россию приехала сборная Латвии, и Елена Остапенко вместе с Анастасией Севастовой тоже смогли отобрать у хозяек три очка. В итоге россиянки проследовали в региональную зону Fed Cup.

В сентябре 2018 года сборная России снова в матче за выживание играет всё с теми же самым дружественными соперниками – белорусами, только уже в группе I зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса. Новое поколение россиян – Хачанов, Рублёв, Медведев и Евгений Донской, который их чуть постарше, пытаются вернуть отечественный теннис в элиту мирового командного тенниса, но пока получается не очень. Где-то менее именитые соперники показывали фантастическую игру, где-то сами россияне недонастроились. Да и с командой Беларуси, как показал первый день матча, всё будет не так и просто.

Хачанов – 1-0

Ещё во время жеребьёвки матча, которая прошла в четверг в живописном месте – на смотровой площадке Воробьёвых гор, капитана гостей Владимира Волчкова спросили – устроит ли его команду результат 1-1 после первого дня. Тот коротко ответил: «Вполне». Как показал ход поединка, счёт мог быть и 2-0 и 0-2, и 1-1 – настолько при нынешнем формате матчей в низших лигах Кубка Дэвиса выровнялись шансы соперников. Ведь выиграть два сета у более высокорейтингового игрока несколько проще, чем три. Когда всё скоротечно, то на волне успеха в первом сете можно зацепиться за второй, пока соперник не опомнился. И тогда третьей партии может и не быть.

В этом плане сборной России несколько повезло со жребием, что матч открывал первый номер команды Карен Хачанов (25-я ракетка мира), который играл с 263-й ракеткой мира Егором Герасимовым. Как признали после поединка многие, Егор показывал в первом сете запредельный для своего нынешнего состояния уровень тенниса, достойный первой сотни. В итоге без единого брейка соперники выяснили победителя стартовой партии на тай-брейке – им стал Хачанов. А в начале второго сета россиянину хватило одного брейка, чтобы уверенно довести весь матч до победы.

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Ивашко – 1-1

Во втором пятничном поединке получился зеркальный вариант. Первый номер гостей Илья Ивашко (99-я ракетка мира) в упорном поединке выиграл на тай-брейке первый сет у второй ракетки россиян Даниила Медведева. На волне успеха Илья сделал брейк в 7-м гейме второй партии и это преимущество удержал до конца.

Интересно, что на протяжении обоих пятничных поединков на трибунах МСА «Лужники» явно выделялась слаженная группа поддержки белорусов, которая стала для многих сюрпризом, в частности для российских игроков. Как оказалось, Белорусская теннисная федерация организовала автобусный тур для своих болельщиков, которые получили возможность с большой скидкой съездить в Москву с проживанием в отеле на три ночи, с экскурсиями по российской столице и посещением тенниса. И таковых желающих набралось целых два автобуса (около 80 человек).

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Мирный фактор

В итоге, как и хотел Волчков, после первого дня матча Россия – Беларусь счёт ничейный – 1-1. Многое в субботу может решить парная комбинация, в которой у гостей наверняка выйдет на корт опытный Максим Мирный – олимпийский чемпион в миксте, многократный победитель турниров «Большого шлема» именно в парном разряде. Но, пожалуй, самым показательным станет одиночная встреча двух первых номеров команд, Хачанова и Ивашко, которые уже принесли своим сборным по одному очку. В субботу возможны и замены, и как заметил Волчков, у россиян со скамейкой запасных явное преимущество. Как бы то ни было, по регламенту соревнований, победитель матча Россия – Беларусь отстоит право играть в группе I Кубка Дэвиса на сезон-2019. А вот проигравшему будет дана последняя попытка – октябрьский матч с командой Словакии. И после него спасения уже не будет. Дальше уже группа II.