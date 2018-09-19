«Стараюсь копировать Федю». Кто он – канадец с питерскими корнями?

19-летний канадец Денис Шаповалов впервые приехал на родину своих предков – в Санкт-Петербург и очаровал всех не только своей игрой, но и отличным разговорным русским языком, на котором он общался с представителями СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».

— Денис, было ли у вас на матче ощущение, что вы играете дома?

— Да, конечно. Чувствую себя русским, родители моих родителей из Питера, так что моя кровь отсюда. Я чувствовал себя почти как дома и как за меня все болели сегодня. Так что огромное спасибо публике. Думаю, что сегодня я играл очень хорошо. Был трудный матч против испанца, но я сдержал себя, особенно в первом сете, когда была борьба. И потом второй сет я начал очень хорошо и так всё продолжилось.



— Насколько тяжело было после матча Кубка Дэвиса лететь через океан, перестраиваться под новый часовой пояс и играть?

— Конечно, немножко трудно. Я ещё не подстроился под ваше время. Чувствую себя чуть-чуть уставшим, хочется спать. Но я думаю, что сегодня я сыграл на сто процентов, показал всё, что я мог. Я очень рад, что с моим сегодняшним уровнем я смог сыграть хорошо, и не думаю, что этот джет-лаг (перелёт на большое расстояние. – Прим.ред.) мне как-то помешал.



— Про ваш вчерашний матч с Рублёвым в паре Андрей сказал, что очень боялся вас подвести, поэтому совершал ошибки.

— Нет, не думаю. По правде сказать, мы знаем хорошо друг друга в обычной жизни. Но на корте мы мало играли вместе, особенно пару, которую мы сейчас играли первый раз. Всё время трудно играть с кем-то первый раз. Я думаю, мы очень хорошо начали матч, оба начали чувствовать игру, выиграли первый сет легко, а потом мы чуть-чуть «подсели» и соперники начали лучше играть. Может быть мы потеряли внимание. Не знаю, что случилось, но мне очень понравилось играть с Андреем. Я думаю, что мы оба ошиблись в конце, и нам чуть-чуть не повезло – где-то они хорошо сыграли, где-то мы фокус потеряли. Для меня классно было играть в Питере с Андреем. Очень круто было. Я очень давно хотел с ним сыграть, так что надеюсь, в будущем мы с ним будем играть ещё много.

— Как вообще возникла идея сыграть в Санкт-Петербурге, на этом турнире. Долго ли вы думали над этим вариантом?

— Я, честно говоря, всю жизнь хотел в Питере сыграть. Я всё время смотрел этот турнир и думал, как мне на него попасть и на нём сыграть. У меня родная бабушка тут жила, она мне много рассказывала о Питере, так что я очень хотел сюда приехать. Мне здесь очень понравилось, турнир здесь приятный, публика очень классная. Всё что здесь делают на этом турнире, мне очень нравится. И конечно город очень красивый и классный. Люди здесь очень добрые. Так что мне здесь пока очень понравилось. Надеюсь, что у меня тут будет хорошая неделя.



— Кто сюда приехал из вашей команды?

— Конечно, со мной мама и папа приехали посмотреть Питер. Ну и конечно, мама со мной на корте. Сейчас я хочу попробовать работать с Робом Стэкли, он тоже канадец – раньше работал с Шафаржовой, я его хорошо знаю, уже пару лет. Так что до конца сезона я буду с ним на корте. И, конечно, со мной мой физио, он со мной уже почти год.



— В прошлом году на «Мастерсе» в Канаде вы ходили по улице и удивлялись, как канадцы произносят вашу фамилию – Шароваров, Шараповалов. Как сейчас обстоят с этим дела в Канаде?

— В Канаде получше, но всё равно здесь намного легче все произносят мою фамилию. А в Канаде, медленно, но научились – начинают правильно говорить. Я думаю, что, где говорят по-французски, им легче выговорить мою фамилию, а те, кто говорит по-английски, им сложнее. Особенно в Торонто. Не могут выговорить (смеётся).



— Ваша бабушка продолжает жить в Петербурге?

— Нет. Она уже умерла пару лет назад, но она жила с нами в Канаде. Она уехала отсюда довольно давно, ещё когда это был Ленинград, пережила Вторую мировую войну.



— Вы приехали с Кубка Дэвиса, где вы играете не только за себя, как на протяжении всего сезона, но и за всю команду. Насколько для вас это важно и как относитесь к новому формату соревнований, который будет применён уже в следующем году?

— Да, Кубок Дэвиса для меня это соревнование очень важное. Не каждую неделю ты чувствуешь, как играешь за свою страну. Я вырос в Канаде, и чувствую себя канадцем. Каждый раз, когда у меня есть шанс – я стараюсь сыграть за команду, показать вместе с ними, как мы можем поддержать нашу страну. Для меня это самые хорошие ощущения. Но с новым форматом будет немножко трудно. Я не знаю, как игроки будут играть и вообще будут ли играть, потому что это конец сезона. И если ты хочешь его сыграть, то у тебя тогда сорвётся предсезонная подготовка. И тогда ты приезжаешь в Австралию или не готовым, или очень уставшим. Хочется как-то отдохнуть после сезона, а с этим новым форматом, это сложно. Я не знаю, как это будет работать. Мне нравится играть дома или в другой стране, это какие-то ощущения, какие ты обычно не получаешь. Это похоже на баскетбольную игру или на футбольную, там все болеют, так очень громко, другие звуки, другие ощущения. А с этим новым форматом будет чувствоваться всё не так, как сейчас.

— Возможно ли вас увидеть на Кубке Кремля?

— У меня расписание на этот сезон уже сделано. Но я два года назад был в Москве (на челленджере в июне. – Прим. «Чемпионата»), и мне там очень понравилось. Так что я надеюсь, может быть в следующем году или когда-то ещё сыграть этот турнир. Сейчас я стараюсь думать про Петербург, про этот турнир и надеюсь, что у меня будет чуть-чуть времени походить по улицам, посмотреть вокруг, ведь я здесь первый раз.



— Что думаете о следующем сопернике – Берреттини?

— Это сложный соперник. У него очень хорошая подача, сильно бьёт слева и справа. Так что особого ритма в матче не будет. Очки будут очень короткими, так что я постараюсь, когда у меня будут шансы, делать брейк. Ну и надо следить за своей подачей, держать её. Посмотрим, как сложится матч. Я очень доволен, как играл сегодня, так что надеюсь, что завтра тоже получится.



— Есть ли игроки из прошлого или настоящего, на которых вам бы хотелось равняться?

— Таких много игроков, с которых я стараюсь брать пример. Но выделяется, конечно же, Федя (Роджер Федерер. – Прим. «Чемпионата»). Я смотрел его матчи всю мою жизнь, я старался копировать его игру, какая у него техника, особенно с бэкхенда, как он ведёт себя – и на корте, и вне корта, как он ведёт себя с другими игроками. Он отличный пример. Но есть и другие достойные игроки. Ваш Миша [Южный] – тоже отличный пример. Думаю, что у нас похожая игра. У нас одноручный бэкхенд, нам нравится быть на корте агрессивным. В жизни он очень хороший человек, очень спокойный, голова на месте. Есть много примеров, но первый, конечно же, Федя.



— С кем бы вы хотели сыграть в финале?

— Я всё время мечтал сыграть с Федей, но не думаю, что на этом турнире это случится. (Смех в зале.) Для меня не так важно, против кого играть. Все соперники здесь трудные, я просто стараюсь играть каждый матч, и каждый матч будет нелёгким. Но я готов – я сейчас в хорошей форме, хорошо играю.



— Какой самый запоминающийся пока матч в вашей профессиональной карьере?

— Конечно, это матч с Надалем в прошлом году в Монреале. Мне удалось его победить в тяжёлом матче на тай-брейке третьего сета. Такое я никогда не забуду. И конечно же недавний матч Кубка Дэвиса против голландца Хасе. Я впервые в жизни отыгрался со счёта 0:2 по сетам, играл в моей стране, так что это очень важный матч в моей карьере.



— У вас отличный русский язык. Вы на нём говорите с детства, или же выучили попозже?

— Да! Я говорю с детства. Родители научили, но я его не тренирую так, как хочу, потому что много езжу с английской командой, а родители много не ездят. В последнее время мама со мной ездит, так что мы стараемся чуть-чуть по-русски разговаривать. Ну и когда мы дома, то только по-русски разговариваем, поскольку родители оба русские.