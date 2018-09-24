Доминик Тим: турнир в Санкт-Петербурге – особый для нас с Кристиной

Доминик Тим стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге. Для австрийца это 11-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Кроме того, Тим теперь собрал трофеи на всех типах покрытий – грунт, трава, хард и хард в зале. При этом восемь турниров Доминик выиграл на грунте, а на других типах кортов, соответственно, завоевал всего по одному титулу.

С момента перезапуска соревнований в Северной столице в 2015 году (в 2014-м, напомним, этого турнира в календаре не было) Тим – его третий звёздный чемпион. В 2015-м здесь победил Милош Раонич, в 2016-м – Александр Зверев. С тех пор и канадец, и немец побывали в топ-3, ну а лучшим результатом австрийца пока является четвёртая строчка. Сейчас он занимает восьмую позицию, но благодаря этому успеху поднимется на седьмое место.

Кстати, Доминик уже приезжал в Санкт-Петербург. В 2015 году он дошёл здесь до полуфинала, где уступил Жоау Соузе.

А девушка Тима, Кристина Младенович, и вовсе может считать Петербург своим счастливым городом. Если дебют здесь в 2016-м у неё не задался (поражение в первом круге), то в 2017-м она завоевала в России свой первый и пока единственный титул в одиночном разряде. Этой зимой француженка была в шаге от защиты титула, но проиграла финал Петре Квитовой.

Неудивительно, что на пресс-конференции после финала Тим назвал этот турнир особенным для них обоих: «Теперь мы оба завоёвывали здесь титул, это единственное место, где нам удалось это сделать. Мы с удовольствием сохраним такие воспоминания. Конечно, это особенный турнир для нас».

Также у Доминика спросили, ее говорила ли ему Кристина, чтобы он не возвращался без титула. «Нет, такого она не делала. Она разрешает мне приезжать домой и без трофея. Но это правда здорово, что у нас есть титулы, завоёванные на одном и том же турнире. Нам очень нравится этот город. Жаль только, что мужские и женские соревнования проводятся в разное время, и мы не можем выступать здесь одновременно».

Ответил австриец и на вопрос о возможном совместном выступлении с Младенович на турнире «Большого шлема». «В ближайшем будущем таких планов у меня нет – я слишком плох в парном теннисе. У неё по два «Шлема» в миксте и в паре, а я не умею хорошо играть в паре. Мне надо прибавлять. Может быть, к концу наших карьер мы выступим вместе на «Ролан Гаррос» — лет через десять».

Тим свой самый сложный матч в Санкт-Петербурге сыграл в четвертьфинале. Даниил Медведев, который на предыдущей неделе принёс сборной России победное очко в домашнем матче Кубка Дэвиса с Беларусью, дал Доминику настоящий бой, уступив только на тай-брейке третьей партии. Интересно, что до того они встречались в юниорском туре, хотя Тим на два с половиной года старше Медведева. По воспоминаниям россиянина, матч состоялся во втором круге Умага, после того, как Доминик сыграл в финале юниорского «Ролан Гаррос». Тогда Даниилу удалось взять лишь несколько геймов.

В полуфинале Тим уверенно победил Роберто Баутиста-Агута (6:4, 6:3). Испанец перед этим завершил карьеру Михаила Южного, не дав ему выиграть свой 500-й матч – Михаил остановился на 499 победах.

Финальный матч напряжённым не получился. Мартин Клижан, бывший чемпион турнира в Петербурге (в 2012 году), по пути к финалу победил Евгения Донского, Фабио Фоньини, Дениса Шаповалова и Стэна Вавринку, но в решающем поединке взял у Тима всего четыре гейма. При этом у Клижана была идеальная статистика – 6 побед из 6 в одиночных финалах (плюс 4 из 4 в парных). Кроме того, он вёл у Тима по личным встречам со счётом 3-0 (3-1, если учитывать матч в квалификации Australian Open – 2014). Интересно, что дважды Доминик проигрывал Мартину на домашнем грунтовом турнире в Кицбюэле – там, где он был фаворитом, особенно в этом году.