Джокович: я на верном пути к тому, чтобы достичь пика формы на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей текущей форме.

«У меня было много времени и на отдых, и на тренировки. У меня был хороший подготовительный цикл. Я приехал сюда два дня назад, чтобы потренироваться на центральном корте, а также, очевидно, провести несколько тренировок перед первыми матчами с топ-игроками.

Конечно, это совсем другое дело, когда ты тренируешься с ними, играешь тренировочные сеты, видишь, на каком этапе находится твоя игра, работаешь над своей формой к первому официальному матчу.

Думаю, я на верном пути к тому, чтобы достичь пика формы на «Ролан Гаррос» в Париже. Надеюсь, здесь, в Риме, я смогу сыграть лучше, чем в Монте-Карло. Но проходить далеко по сетке — это постоянное желание.

Посмотрим. Теперь это совсем другой формат. Впервые турниры в Риме и Мадриде — это почти двухнедельные соревнования, как и в Индиан-Уэллсе и Майами. Это даёт больше времени на восстановление между матчами, а это полезно для меня», — сказал Джокович на пресс-конференции в преддверии «Мастерса» в Риме.