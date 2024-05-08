Энди Маррей вернётся в тур на соревнованиях в Женеве

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вернётся на корт после травмы на турнире АТР-250 в Женеве (Швейцария).

На официальных страницах соревнований в социальных сетях была опубликована информация о том, что Маррею предоставили уайлд-кард.

Турнир пройдёт на неделе перед «Ролан Гаррос» с 19 по 25 мая.

Напомним, ранее Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У британского спортсмена был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки. Последним турниром, на котором выступал британец, был «Мастерс» в Майами (США). Тогда Маррей одолел итальянца Маттео Берреттини и аргентинца Томаса Мартина Этчеверри на пути к 1/16 финала, однако на этой стадии уступил чеху Томашу Махачу (7:5, 5:7, 6:7 (5:7)).