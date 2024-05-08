Определилась соперница Дарьи Касаткиной по второму кругу турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня, 8 мая, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) определилась соперница россиянки Дарьи Касаткиной по второму кругу.

В матче 1/64 финала 65-я ракетка мира немка Татьяна Мария переиграла чешку Линду Фрухвиртову со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 31 минуту.

За это время немецкая теннисистка выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных (82%). На счету Фрухвиртовой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11 (73%).

Во втором круге Татьяна Мария сыграет с Дарьей Касаткиной. Они встречались на корте лишь раз — на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2023 году. Тогда со счётом 6:2, 6:1 сильнее оказалась россиянка.