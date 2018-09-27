Свитолина уронила лапшу с китайских палочек, Федерера обрызгали шампанским, дель Потро отметил юбилей, а Бушар выложила фото в лифчике.

Бушар в лифчике и притягивающая, как магнит, Ястремская

Эжени Бушар продолжает настаивать на том, что хочет добиться новых успехов в теннисе и усердно тренируется. Однако в рейтинге канадка всё ещё стоит за пределами первой сотни (хотя и близко к ней), и, соответственно, попадает далеко не на все турниры. И многие фотографии Бушар заставляют усомниться в том, что работа до седьмого пота ради возвращения на топ-уровень является её главным приоритетом.

Сейчас Бушар находится в Ташкенте, где традиционно проходит турнир WTA. Эжени проиграла Нао Хибино уже в первом круге, но задержалась в этом городе. Канадка отметила, что культура, еда и люди в Узбекистане – смешение стилей Азии, России и Ближнего Востока.

Серена Уильямс в выходные сыграла на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic – в миксте с Кевином Андерсоном против Винус Уильямс и Маркоса Багдатиса.

Элина Свитолина пытается улучшить свой навык владения палочками для еды. В одном из ресторанов в Пекине украинка подцепила ими солидную порцию лапши, однако вся она упала обратно в тарелку.

Другая украинская теннисистка, финалистка юниорского Australian Open – 2016 Даяна Ястремская «притягивает, словно магнит».

Симона Халеп осталась довольна вечеринкой игроков перед турниром в Ухани. А вот выступление на этих соревнованиях у неё не задалось – первая ракетка мира потерпела третье поражение подряд, уступив Доминике Цибулковой.

Томаш Бердых вместе с женой наслаждается первой в жизни поездкой в Венецию.

А Хуан-Мартин дель Потро в кругу друзей отпраздновал свой юбилей – аргентинцу исполнилось 30 лет.

Анастасия Пивоварова выложила красивую совместную фотографию со своей мамой.

Полина Лейкина отдыхает на море.

А Светлана Кузнецова прогуливается со своей любимой собакой Дольче. Это собака породы американский булли, которую Светлана завела шесть лет назад.

Дарья Касаткина поделилась фото с маленькой девочкой на корте во время турнира в Ухани. Россиянка дошла там до третьего круга, где проиграла обидчице Халеп – Цибулковой.

А Анастасия Потапова, пройдя квалификацию, одержала две победы и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте.

Александр Зверев вместе со сборной Европы отпраздновал победу в Кубке Лэйвера.

Были в раздевалке и брызги шампанского. Досталось всем, в том числе Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.